Στο Πεντάγωνο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Θα συναντηθεί με Δένδια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Νίκος Δένδιας

Η Αμερικανίδα πρέσβης έχει δεσμευτεί κατά την ακρόασή της στη Γερουσία για την επιτάχυνση της αναβάθμισης του αμυντικού εξοπλισμού της Ελλάδας, με τη συνδρομή των ΗΠΑ

Γεωργία Σαδανά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια στο Πεντάγωνο αναμένεται να έχει σήμερα στις 14:30 η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών επαφών που πραγματοποιεί με την ανάληψη των νέων καθηκόντων της.



Η κυρία Γκιλφόιλ έχει ήδη αναφερθεί, από την ακρόαση της στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ στην περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας. Όπως είχε τονίσει η ίδια, η Αθήνα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες χώρες σε αμυντικές δαπάνες εντός της Συμμαχίας, ενώ δεσμεύτηκε προσωπικά κατά την ακρόαση της στη Γερουσία για την επιτάχυνση της αναβάθμισης του αμυντικού εξοπλισμού της χώρας, με την συνδρομή των ΗΠΑ.



Στο πλαίσιο αυτό, η κυρια Γκιλφόιλ απαρίθμησε τότε τις σημαντικές αγορές αμερικανικού αμυντικού εξοπλισμού (μαχητικά F-35, ελικόπτερα Apache και Blackhawk), ενώ υπογράμμισε την σημασία του κοινού σχεδίου συμπαραγωγής φρεγατών τύπου Constellation.



Σημειωτέον ότι η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είχε επικοινωνήσει με γραπτό μήνυμα με τον κύριο Δένδια λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου της διπλωματικού ρόλου, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις ΗΠΑ, στις αρχές του 2025.



