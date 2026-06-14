Την... είπε σε Βραζιλιάνα δημοσιογράφο ο Ρομάριο μετά την ισοπαλία με το Μαρόκο: «Αυτοί που δεν ξέρουν σκέφτονται σαν εσένα», βίντεο
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Ρομάριο Βραζιλία Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Μαρόκο

Την... είπε σε Βραζιλιάνα δημοσιογράφο ο Ρομάριο μετά την ισοπαλία με το Μαρόκο: «Αυτοί που δεν ξέρουν σκέφτονται σαν εσένα», βίντεο

O θρυλικός επιθετικός της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Ρομάριο έχει αναλάβει πλέον χρέη σχολιαστή για το Μουντιάλ σε τηλεοπτικό δίκτυο της πατρίδας του, με τον ίδιο να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με την ερώτηση της Φερνάντα Γκέντιλ 

Την... είπε σε Βραζιλιάνα δημοσιογράφο ο Ρομάριο μετά την ισοπαλία με το Μαρόκο: «Αυτοί που δεν ξέρουν σκέφτονται σαν εσένα», βίντεο
Η Βραζιλία και το Μαρόκο έμειναν στο ισόπαλο 1-1 στην πρεμιέρα τους στον 3ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, σ' ένα ματς όπου οι Αφρικανοί είχαν πολύ καλύτερη εικόνα στο πρώτο μέρος, μέχρι την στιγμή που ανέλαβε... δράση ο Βινίσιους Ζούνιορ.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η «Σελεσάο» πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας και είδε την Σκωτία να απολαμβάνει μόνη την κορυφή στη βαθμολογία του τρίτου ομίλου με τρεις πόντους, μιας και κατάφερε να επικρατήσει της Αϊτής με 1-0, με τον Τζον ΜακΓκιν να σκοράρει.

O θρυλικός επιθετικός της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Ρομάριο έχει αναλάβει πλέον χρέη σχολιαστή για το Μουντιάλ σε τηλεοπτικό δίκτυο της πατρίδας του, με τον ίδιο να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με την ερώτηση συναδέλφου του.

Συγκεκριμένα, η Φερνάντα Γκέντιλ ρώτησε τον άλλοτε φορ της Μπαρτσελόνα, για το αν το αποτέλεσμα απέναντι στους Αφρικανούς θεωρείται... ήττα, μιας και η Βραζιλία παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και των προσδοκιών, με τον 60χρονο να γίνεται έξαλλος, τονίζοντας πως μόνο άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο συμμερίζονται την άποψή της.


Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Φερνάντα, να σου πω το εξής: η ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, απέναντι στο Μαρόκο δεν είναι σαν ήττα, όποιος δεν γνωρίζει πολύ από ποδόσφαιρο θα σκεφτεί το ίδιο με εσένα.

Και εμείς είμαστε Βραζιλιάνοι, και η εθνική ομάδα του Μαρόκου, κατά τη γνώμη μου, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο τεχνικό, με καλύτερη τοποθέτηση, και φυσικά εμείς έχουμε καλύτερους παίκτες από το Μαρόκο».

Πάντως, την άποψη του Ρομάριο συμμερίζεται ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος τόνισε πως η Βραζιλία χρειάζεται βελτίωση εν όψει της συνέχειας: «Ήταν ένα δύσκολο και μαχητικό παιχνίδι εναντίον μιας καλής ομάδας. Στο πρώτο ημίχρονο, δεν παίξαμε καλά. Στο δεύτερο, ήμασταν καλύτεροι. Πρέπει να βελτιωθούμε. Σε κάτι συγκεκριμένο; Όχι».

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