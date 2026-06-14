Την... είπε σε Βραζιλιάνα δημοσιογράφο ο Ρομάριο μετά την ισοπαλία με το Μαρόκο: «Αυτοί που δεν ξέρουν σκέφτονται σαν εσένα», βίντεο

O θρυλικός επιθετικός της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Ρομάριο έχει αναλάβει πλέον χρέη σχολιαστή για το Μουντιάλ σε τηλεοπτικό δίκτυο της πατρίδας του, με τον ίδιο να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με την ερώτηση της Φερνάντα Γκέντιλ