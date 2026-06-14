Στο νοσοκομείο ο 84χρονος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής ΜακΚόνελ, πρώην ηγέτης της πλειοψηφίας

Ο 84χρονος πολιτικός έχει αντιμετωπίσει σειρά από προβλήματα με την υγεία του τα τελευταία χρόνια