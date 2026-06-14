Στο νοσοκομείο ο 84χρονος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής ΜακΚόνελ, πρώην ηγέτης της πλειοψηφίας
ΚΟΣΜΟΣ
Μιτς ΜακΚόνελ Νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο ο 84χρονος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής ΜακΚόνελ, πρώην ηγέτης της πλειοψηφίας

Ο 84χρονος πολιτικός έχει αντιμετωπίσει σειρά από προβλήματα με την υγεία του τα τελευταία χρόνια

Στο νοσοκομείο ο 84χρονος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής ΜακΚόνελ, πρώην ηγέτης της πλειοψηφίας
Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μιτς ΜακΚόνελ από το Κεντάκι, εισήχθη στο νοσοκομείο το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

«Λαμβάνει άριστη φροντίδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντέιβιντ Ποπ, χωρίς να γίνουν γνωστά τα αίτια της νοσηλείας ή η κατάστασή του.

Ο 84χρονος ΜακΚόνελ έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα με την υγεία του τα τελευταία χρόνια, επισημαίνει το CNN.

Τον Μάρτιο του 2023, υπέστη διάσειση και είχε σπασμένα πλευρά μετά από πτώση. Μήνες αργότερα, «πάγωσε» στη μέση μιας πρότασης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τον Ιούλιο. Το CNN ανέφερε αργότερα ότι είχε υποστεί άλλες δύο πτώσεις εκείνο το έτος.

Mitch McConnell appears to freeze during press conference


Ο ΜακΚόνελ έγινε γερουσιαστής το 1985 και ηγέτης της πλειοψηφίας του σώματος το 2015, οπότε και βοήθησε ιδιαίτερα στην έγκριση εκατοντάδων ομοσπονδιακών δικαστών. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ο ΜακΚόνελ, που δεν κατέχει πια ηγετική θέση στη Γερουσία, βρέθηκε συχνά σε αντίθεση με τον πρόεδρο.

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