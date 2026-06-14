Εθνική Γερμανίας: Άλλαξε πουκάμισο ο Νάγκελσμαν στο ημίχρονο μετά την... κατακραυγή στα social media, δείτε βίντεο
SPORTS
Γιούλιαν Νάγκελσμαν Γερμανία Κουρασάο Μουντιάλ 2026

Εθνική Γερμανίας: Άλλαξε πουκάμισο ο Νάγκελσμαν στο ημίχρονο μετά την... κατακραυγή στα social media, δείτε βίντεο

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν εμφανίστηκε με ένα ένα κακόγουστο ριγέ πουκάμισο με τους συμπατριώτες του στα social media να τον κριτικάρουν γράφοντας ότι μοιάζει με στολή μπόουλινγκ και τον ίδιο να αποφασίζει να αλλάξει στο ημίχρονο

Εθνική Γερμανίας: Άλλαξε πουκάμισο ο Νάγκελσμαν στο ημίχρονο μετά την... κατακραυγή στα social media, δείτε βίντεο
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Η Γερμανία έκανε πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στο Κουρασάο.

Τα φώτα τράβηξε ο Γιούλιαν Νάγκλεσμαν, όχι για την επιλογή της 11άδας του, αλλά για την στιλιστική επιλογή του.

Συγκεκριμένα, στα social media επικράτησε χαμός για το πουκάμισό του, με αρκετούς να τον συγκρίνουν με τον Τόνι Σοπράνο ή παίκτη μπόουλινγκ.


Πάντως, ο προπονητής της Μάνσαφτ άλλαξε στο δεύτερο μέρος, καθώς εμφανίστηκε με ένα μαύρο μπλουζάκι.


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