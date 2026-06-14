Εθνική Γερμανίας: Άλλαξε πουκάμισο ο Νάγκελσμαν στο ημίχρονο μετά την... κατακραυγή στα social media, δείτε βίντεο
Εθνική Γερμανίας: Άλλαξε πουκάμισο ο Νάγκελσμαν στο ημίχρονο μετά την... κατακραυγή στα social media, δείτε βίντεο
Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν εμφανίστηκε με ένα ένα κακόγουστο ριγέ πουκάμισο με τους συμπατριώτες του στα social media να τον κριτικάρουν γράφοντας ότι μοιάζει με στολή μπόουλινγκ και τον ίδιο να αποφασίζει να αλλάξει στο ημίχρονο
Η Γερμανία έκανε πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στο Κουρασάο.
Τα φώτα τράβηξε ο Γιούλιαν Νάγκλεσμαν, όχι για την επιλογή της 11άδας του, αλλά για την στιλιστική επιλογή του.
Συγκεκριμένα, στα social media επικράτησε χαμός για το πουκάμισό του, με αρκετούς να τον συγκρίνουν με τον Τόνι Σοπράνο ή παίκτη μπόουλινγκ.
Πάντως, ο προπονητής της Μάνσαφτ άλλαξε στο δεύτερο μέρος, καθώς εμφανίστηκε με ένα μαύρο μπλουζάκι.
Τα φώτα τράβηξε ο Γιούλιαν Νάγκλεσμαν, όχι για την επιλογή της 11άδας του, αλλά για την στιλιστική επιλογή του.
Συγκεκριμένα, στα social media επικράτησε χαμός για το πουκάμισό του, με αρκετούς να τον συγκρίνουν με τον Τόνι Σοπράνο ή παίκτη μπόουλινγκ.
Nagelsmann being dressed like Tony Soprano for a World Cup game is killing me pic.twitter.com/kYjyKfkdab— Aziz (@aziz_zgigi) June 14, 2026
Πάντως, ο προπονητής της Μάνσαφτ άλλαξε στο δεύτερο μέρος, καθώς εμφανίστηκε με ένα μαύρο μπλουζάκι.
Nailmann hat den Style und das Geld…#dfb #Curaçao #nagelsmann pic.twitter.com/L547l9WxKz— Christian Mayr (@MayrChristian) June 14, 2026
Germany manager Julian Nagelsmann honouring the United States by going with the Tony Soprano fit today.— Randip Janda (@RandipJanda) June 14, 2026
I respect it. @timeimmemorial_ pic.twitter.com/Bh15gHql0v
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