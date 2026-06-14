Εθνική Γερμανίας: Άλλαξε πουκάμισο ο Νάγκελσμαν στο ημίχρονο μετά την... κατακραυγή στα social media, δείτε βίντεο

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν εμφανίστηκε με ένα ένα κακόγουστο ριγέ πουκάμισο με τους συμπατριώτες του στα social media να τον κριτικάρουν γράφοντας ότι μοιάζει με στολή μπόουλινγκ και τον ίδιο να αποφασίζει να αλλάξει στο ημίχρονο