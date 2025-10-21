Μάχη για τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή - Μητσοτάκης: Το Μνημείο ανήκει σε όλους δεν είναι τόπος διαμαρτυρίας και ακτιβισμού
Ιερός χώρος συνύπαρξης που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα, τόνισε ο πρωθυπουργός - Τα καρφιά της αντιπολίτευσης για την απουσία του υπουργού Άμυνας - Τα υπουργείο που συνυπέγραψαν την τροπολογία θα περιφρουρήσουν την εφαρμογή της, τονίζουν κυβερνητικά στελέχη
Σφοδρή σύγκρουση με σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή την τροπολογία για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε στο κοινοβούλιο και υποστήριξε την ρύθμιση χαρακτηρίζοντας τον χώρο ως εθνικό μνημείο που ανήκει σε όλους και όχι ως σημείο διαμαρτυρίας και ακτιβισμού. Από την άλλη πλευρά το σύνολο των αρχηγών της αντιπολίτευσης υποστήριξαν το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν μπροστά από την Βουλή και εξομοίωσαν τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες με τις διεκδικήσεις κοινωνικών αιτημάτων.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε στην δευτερολογία του ότι το Μνημείο και οι εν γένει ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε εκείνους που φωνάζουν περισσότερο και απαντώντας στις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης καταλόγισε αμηχανία τόσο στον κ. Ανδρουλάκη όσο και στον Σωκράτη Φάμελλο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε με έμφαση ότι οι τοποθετήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν βγάζουν νόημα, ούτε καθιστούν σαφές με τι ακριβώς διαφωνεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα τα βέλη του κ. Μητσοτάκη στράφηκαν και προς τον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα ο οποίος, όπως σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία με τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη να κάνει πολιτικό παιχνίδι, ενδεχομένως για να γίνει αρχηγός της κεντροαριστεράς.
Ό κ. Μητσοτάκης επετέθη επίσης και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον διέκοπτε κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του, λέγοντας ότι «η αγωνία του κ. Φάμελλου οφείλεται στον δραπέτη της Βουλής ο οποίος έφυγε από το Κοινοβούλιο για να κάνει πολιτική με αναρτήσεις...».
Σημειώνεται ότι το ΚΚΕ κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας.
Ωστόσο, τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας επισήμαναν την απουσία του υπουργού Αμυνας Νίκου Δένδια από τη Βουλή, την ώρα, μάλιστα, που βρισκόταν σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από το κοινοβούλιο, παριστάμενος σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η τροπολογία είχε στόχο να τραβήξει ο πρωθυπουργός το αυτί του κ.Δένδια.
Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν μετά την σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή και την ανακοίνωση Δένδια ο οποίος επέλεξε να είναι απών από την συζήτηση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη ότι όλη η ουσία βρίσκεται στην ομιλία του πρωθυπουργού και στις απαντήσεις που έδωσε.
Πρόσθεταν δε χαρακτηριστικά ότι «τα συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους με το γεγονός ότι συνυπέγραψαν την τροπολογία. Από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν την σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να την περιφρουρήσουν την εφαρμογή της. Αυτό που απασχολεί την κοινωνία είναι η στάση κάθε κόμματος ξεχωριστά σχετικά με ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη;».
Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο κ.Δένδιας επέλεξε να τοποθετηθεί στο θέμα με μια αμφίσημη γραπτή δήλωση, στην οποία μεταξύ άλλων σημείωνε: «Το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».
