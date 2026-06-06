Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Επτά νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα
Επτά νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα
Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο 2025, βίαια επεισόδια σημειώνονται καθημερινά στη Γάζα
Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε επτά ανθρώπους, σύμφωνα με διασώστες και ιατρικές πηγές στο παλαιστινιακό έδαφος.
Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο 2025, βίαια επεισόδια σημειώνονται καθημερινά στη Γάζα.
Μέσα στην πόλη της Γάζας, πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε το θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 μέσα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Τζαουάζατ, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας, οργανισμός πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.
Το νοσοκομείο αλ-Σίφα της πόλης της Γάζας ανακοίνωσε ότι παρέλαβε έξι πτώματα.
«Στοχοθετήσαμε τρομοκράτες στον τομέα αυτό», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
Νοτιότερα, ένας 25χρονος άνδρας, ο Μουχάναντ Οτμάν Φαρουάνα, σκοτώθηκε το πρωί «από πλήγμα με στόχο μια σκηνή εκτοπισμένων», σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας.
Το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις ανακοίνωσε ότι το πτώμα του μεταφέρθηκε σ' αυτό, καθώς και τραυματίες.
Στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε «έναν τρομοκράτη», χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.
Το πλήγμα είχε στόχο τη σκηνή που βρισκόταν πάνω στη σκεπή του σπιτιού του, ενώ αργότερα σήμερα επρόκειτο να παντρευτεί, είπε ο εξάδελφός του, ο Μοχάμεντ Φαρουάνα.
«Όλη η οικογένεια ετοιμαζόταν να γιορτάσει το γάμο του. Σήμερα, αντί για το γάμο του, κάνουμε την κηδεία του», πρόσθεσε.
Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο 2025, βίαια επεισόδια σημειώνονται καθημερινά στη Γάζα.
Μέσα στην πόλη της Γάζας, πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε το θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 μέσα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Τζαουάζατ, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας, οργανισμός πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.
Το νοσοκομείο αλ-Σίφα της πόλης της Γάζας ανακοίνωσε ότι παρέλαβε έξι πτώματα.
«Στοχοθετήσαμε τρομοκράτες στον τομέα αυτό», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
Νοτιότερα, ένας 25χρονος άνδρας, ο Μουχάναντ Οτμάν Φαρουάνα, σκοτώθηκε το πρωί «από πλήγμα με στόχο μια σκηνή εκτοπισμένων», σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας.
Το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις ανακοίνωσε ότι το πτώμα του μεταφέρθηκε σ' αυτό, καθώς και τραυματίες.
Στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε «έναν τρομοκράτη», χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.
Το πλήγμα είχε στόχο τη σκηνή που βρισκόταν πάνω στη σκεπή του σπιτιού του, ενώ αργότερα σήμερα επρόκειτο να παντρευτεί, είπε ο εξάδελφός του, ο Μοχάμεντ Φαρουάνα.
«Όλη η οικογένεια ετοιμαζόταν να γιορτάσει το γάμο του. Σήμερα, αντί για το γάμο του, κάνουμε την κηδεία του», πρόσθεσε.
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