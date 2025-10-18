Δημοσκόπηση GPO: Μικρό καλάθι για τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά, η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα - Πώς ψηφίζουν οι πολίτες με βάση το εισόδημά τους