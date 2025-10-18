Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από συνέντευξη 2 λεπτών, γιατί ρωτήθηκε για τον Τσίπρα
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από συνέντευξη 2 λεπτών, γιατί ρωτήθηκε για τον Τσίπρα
«Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου» είπε η παρουσιάστρια Φαίη Μαυραγάνη
Ένα σύντομο αλλά έντονο επεισόδιο καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ. Η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε αιφνιδίως από το στούντιο, διακόπτοντας τη συνέντευξη λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξή της.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον αέρα η παρουσιάστρια, η συνέντευξη είχε προγραμματιστεί για τις 8:00, ωστόσο η καλεσμένη προσήλθε περίπου στις 8:20.
Αφορμή για την κλιμάκωση της έντασης αποτέλεσε ερώτηση της παρουσιάστριας για την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε άμεσα, λέγοντας: «Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε, θα φύγω» τονίζοντας πως υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Λίγο αργότερα, όταν τέθηκε και το όνομα του Πάνου Ρούτσι, η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» απέφυγε εκ νέου να τοποθετηθεί, άφησε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό χωρίς πρόσθετες εξηγήσεις.
Δείτε βίντεο:
Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Φαίη Μαυραγάνη επανήλθε στο πλατό και τοποθετήθηκε επί του περιστατικού, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της δημοσιογραφικής έρευνας και των ερωτήσεων στον δημόσιο διάλογο. «Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει», ανέφερε. Προσέθεσε δε, με χιουμοριστική διάθεση: «Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου».
Το περιστατικό έληξε εκεί, χωρίς περαιτέρω ανταλλαγή δηλώσεων στον αέρα. Η εκπομπή συνέχισε το πρόγραμμά της, ενώ μέχρι το τέλος της μετάδοσης δεν υπήρξε νεότερη τοποθέτηση από την πλευρά της καλεσμένης.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα από ανάρτησή της στα social media σχολίασε την αποχώρησή της κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέροντας ότι «θέλησαν μέσω της παρουσίας μου να αποπροσανατολίσουν για άλλη μια φορά τον κόσμο».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε ότι «η δράση της δε γίνεται για τις συνεντεύξεις αλλά για τον κόσμο». Πρόσθεσε, ότι δεν επέλεξε την δημόσια δράση ούτε για να βολευτεί ούτε για να αποκτήσει οφέλη, αλλά ως καθήκον.
Δείτε βίντεο:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα από ανάρτησή της στα social media σχολίασε την αποχώρησή της κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέροντας ότι «θέλησαν μέσω της παρουσίας μου να αποπροσανατολίσουν για άλλη μια φορά τον κόσμο».
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θέλησαν να αποπροσανατολίσουν για άλλη μια φορά τον κόσμο
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε ότι «η δράση της δε γίνεται για τις συνεντεύξεις αλλά για τον κόσμο». Πρόσθεσε, ότι δεν επέλεξε την δημόσια δράση ούτε για να βολευτεί ούτε για να αποκτήσει οφέλη, αλλά ως καθήκον.
Σήμερα στον ΣΚΑΙ θέλησαν μέσω της παρουσίας μου να αποπροσανατολίσουν για άλλη μια φορά τον κόσμο, πλασάροντας με το...Posted by Ζωή Κωνσταντοπούλου - Zoe Konstantopoulou on Saturday, October 18, 2025
