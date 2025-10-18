Πολυτελή δείπνα και πάρτι για σκύλους: Η καθημερινότητα του Τραμπ και του Κογκρέσου εν μέσω shutdown
Πολυτελή δείπνα και πάρτι για σκύλους: Η καθημερινότητα του Τραμπ και του Κογκρέσου εν μέσω shutdown
Ενώ δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε αναστολή ή απολύονται, οι πολιτικοί δείχνουν ελάχιστα επηρεασμένοι και συνεχίζουν κανονικά τις κοινωνικές εκδηλώσεις τους
Στη 15η ημέρα της παράλυσης του αμερικανικού κράτους, οι πολιτικοί της Ουάσινγκτον δείχνουν ελάχιστα επηρεασμένοι. Ενώ δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε αναστολή ή απολύονται, οι πολιτικοί συνεχίζουν κανονικά τις κοινωνικές εκδηλώσεις τους – από πάρτι σκύλων έως πολυτελή δείπνα στον Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του nbcnews, την Τετάρτη, μέσα στο Καπιτώλιο, δεκάδες συνεργάτες βουλευτών συγκεντρώθηκαν για να ευχηθούν «χρόνια πολλά» στον σκύλο του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζιμ Τζάστις. Το μπουλντόγκ του, γιόρτασε τα έκτα του γενέθλια κάτω από μια αψίδα με μπαλόνια, φορώντας ροζ και λευκό καπελάκι, ενώ οι καλεσμένοι απόλαυσαν τούρτες και γλυκά με το πρόσωπο του σκύλου.
Δείτε φωτογραφίες:
Η αντίθεση ήταν έντονη: Όπως τονίζει το αμερικανικό δίκτυο, καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα - ή έχουν απολυθεί - και προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς μισθούς, οι υπεύθυνοι για το κλείσιμο της κυβέρνησης κυριολεκτικά και μεταφορικά τρώνε κέικ. Οι εργασίες στη Γερουσία συνεχίζονται, με επιτροπές, ακροάσεις και ψηφοφορίες, ενώ η ζωή εκτός πολιτικής εξουσίας έχει παγώσει: μουσεία, πάρκα και ομοσπονδιακά γραφεία παραμένουν κλειστά.
Η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα παραδέχθηκε πως «όλα μοιάζουν ίδια, αλλά δεν είναι – οι περισσότεροι δεν πληρώνονται». Από την 1η Οκτωβρίου, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της αναστολής λειτουργίας του κράτους.
Παρά τη στασιμότητα, οι νομοθέτες εξακολουθούν να εργάζονται, κυρίως ανταλλάσσοντας κατηγορίες από το βήμα της Βουλής και ψηφίζοντας επαναλαμβανόμενα σχέδια νόμου χωρίς επαρκή στήριξη. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν χαρακτήρισε τις ανεπίσημες συζητήσεις «παραγωγικές αλλά τελειωμένες». Παρότι οι ίδιοι συνεχίζουν να πληρώνονται, πολλοί συνεργάτες τους και υπάλληλοι του Καπιτωλίου έχουν μείνει χωρίς εισόδημα.
«Ο σύζυγός μου είναι κι εκείνος ομοσπονδιακός υπάλληλος, επομένως για εμάς η κατάσταση είναι επείγουσα», δήλωσε ανώνυμα μία συνεργάτιδα του Κογκρέσου.
Όπως μεταδίδει το nbcnews, όταν η κυβέρνηση επαναλειτουργήσει, οι εργαζόμενοι θα λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους, όπως προβλέπει νόμος του 2019. Αυτό, σύμφωνα με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τιμ Κέιν, κάνει τη σημερινή κατάσταση «λιγότερο πιεστική» για τους πολιτικούς.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του nbcnews, την Τετάρτη, μέσα στο Καπιτώλιο, δεκάδες συνεργάτες βουλευτών συγκεντρώθηκαν για να ευχηθούν «χρόνια πολλά» στον σκύλο του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζιμ Τζάστις. Το μπουλντόγκ του, γιόρτασε τα έκτα του γενέθλια κάτω από μια αψίδα με μπαλόνια, φορώντας ροζ και λευκό καπελάκι, ενώ οι καλεσμένοι απόλαυσαν τούρτες και γλυκά με το πρόσωπο του σκύλου.
Δείτε φωτογραφίες:
Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) παρέθετε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο για μερικούς από τους πλουσιότερους Αμερικανούς δωρητές, ευχαριστώντας τους για τη συμβολή τους στη χρηματοδότηση μιας νέας αίθουσας δεξιώσεων, κόστους 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Το μενού περιλάμβανε βοδινό Wellington και παγωτό βουτύρου, χωρίς καμία αναφορά στην κυβερνητική παράλυση κατά τη διάρκεια των 37 λεπτών της ομιλίας του.
Babydog had the time of her life today!— Senator Jim Justice (@JimJustice_WV) October 16, 2025
Thank you to all the incredible folks who showed up to celebrate with us.@BabydogJustice loved every minute of it—the head scratches, the hugs, and especially the treats! pic.twitter.com/UKbCEVSZaq
Η αντίθεση ήταν έντονη: Όπως τονίζει το αμερικανικό δίκτυο, καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα - ή έχουν απολυθεί - και προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς μισθούς, οι υπεύθυνοι για το κλείσιμο της κυβέρνησης κυριολεκτικά και μεταφορικά τρώνε κέικ. Οι εργασίες στη Γερουσία συνεχίζονται, με επιτροπές, ακροάσεις και ψηφοφορίες, ενώ η ζωή εκτός πολιτικής εξουσίας έχει παγώσει: μουσεία, πάρκα και ομοσπονδιακά γραφεία παραμένουν κλειστά.
Η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα παραδέχθηκε πως «όλα μοιάζουν ίδια, αλλά δεν είναι – οι περισσότεροι δεν πληρώνονται». Από την 1η Οκτωβρίου, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της αναστολής λειτουργίας του κράτους.
Παρά τη στασιμότητα, οι νομοθέτες εξακολουθούν να εργάζονται, κυρίως ανταλλάσσοντας κατηγορίες από το βήμα της Βουλής και ψηφίζοντας επαναλαμβανόμενα σχέδια νόμου χωρίς επαρκή στήριξη. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν χαρακτήρισε τις ανεπίσημες συζητήσεις «παραγωγικές αλλά τελειωμένες». Παρότι οι ίδιοι συνεχίζουν να πληρώνονται, πολλοί συνεργάτες τους και υπάλληλοι του Καπιτωλίου έχουν μείνει χωρίς εισόδημα.
«Ο σύζυγός μου είναι κι εκείνος ομοσπονδιακός υπάλληλος, επομένως για εμάς η κατάσταση είναι επείγουσα», δήλωσε ανώνυμα μία συνεργάτιδα του Κογκρέσου.
Όπως μεταδίδει το nbcnews, όταν η κυβέρνηση επαναλειτουργήσει, οι εργαζόμενοι θα λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους, όπως προβλέπει νόμος του 2019. Αυτό, σύμφωνα με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τιμ Κέιν, κάνει τη σημερινή κατάσταση «λιγότερο πιεστική» για τους πολιτικούς.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του
Ανάλυση CNN: Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ με Ουκρανία, Πούτιν και Κίνα – Θέλει να κεφαλοποιήσει τη συμφωνία στη Γάζα
H Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων για θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του
Ανάλυση CNN: Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ με Ουκρανία, Πούτιν και Κίνα – Θέλει να κεφαλοποιήσει τη συμφωνία στη Γάζα
H Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων για θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα