Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μετά τον τρομακτικό τραυματισμό του Παπαγιάννη: Υπέστη ρήξη χιαστού, χάνει όλη την υπόλοιπη σεζόν
Ο Έλληνας σέντερ της Αναντολού Εφές θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με το διάστημα της απουσίας του να εκτιμάται στους οκτώ μήνες
Άσχημα είναι τα νέα για τον Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς οι φόβοι μετά τον χθεσινό σοκαριστικό τραυματισμό του στην αναμέτρηση της Εφές με τον Παναθηναϊκό, επιβεβαιώθηκαν.
Ο διεθνής Έλληνας σέντερ χάνει το υπόλοιπο της σεζόν που μόλις ξεκίνησε, μιας και οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ρήξη χιαστού. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Τούρκων, ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με το διάστημα της απουσίας του να εκτιμάται στους οκτώ μήνες.
Ο Έλληνας σέντερ είχε μια ιδιαίτερα άσχημη πτώση, περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, σε φάση που επιχείρησε να ολοκληρώσει ένα alley-oop κάρφωμα. Η προσγείωσή του στο παρκέ ήταν άτσαλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο.
Ο Παπαγιάννης αποχώρησε δακρυσμένος από το γήπεδο με φορείο, έχοντας καταλάβει ότι ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός, κάτι που, δυστυχώς, επιβεβαίωσε η ετυμηγορία των γιατρών.
Ο Έλληνας ψηλός αγωνίστηκε σε μόλις πέντε παιχνίδια της Euroleague, μετρώντας 2,2 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,0 ασίστ μέσο όρο σε 14'46'' που πατούσε στο παρκέ.
Παράλληλα, η Εφές ενημέρωσε και για τον τραυματισμό του Ερκάν Οσμάνι, που έβγαλε τον ώμο του στο πρώτο τρίλεπτο του παιχνιδιού. Ο Τούρκος φόργουορντ θα απουσιάσει από τα παρκέ για διάστημα τριών εβδομάδων, μετά τον τραυματισμό του στον αριστερό του ώμο.
