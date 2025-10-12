Μητσοτάκης για την παρουσία του στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα: Απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη
Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε Ελλάδα και Κύπρο στη διάσκεψη της Αιγύπτου τη Δευτέρα - Δείτε την επίσημη πρόσκληση
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη».
Όσον αφορά, δε, τη συμφωνία σημειώνει ότι «αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα».
Καλημέρα. Ξεκινώ την ανασκόπηση από τη σημαντικότερη εξέλιξη της επικαιρότητας: τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη...Posted by Kyriakos Mitsotakis on Sunday, October 12, 2025
Γράφει αναλυτικά ο πρωθυπουργός: «Καλημέρα. Ξεκινώ την ανασκόπηση από τη σημαντικότερη εξέλιξη της επικαιρότητας: τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.
Αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη. Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.
Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη.
Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού».
Η πρόσκληση σε Ελλάδα και Κύπρο
Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που προσκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα γίνει τη Δευτέρα στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.
Στην επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, οι ΗΠΑ κάλεσαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία.
🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders' summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh— Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025
🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ
Αντίθετα στη σύνοδο θα δώσει το παρών ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
Η επίσημη πρόσκληση που εστάλη στους ηγέτες για τη σύνοδο της Αιγύπτου
Η ανακοίνωση της ΑιγύπτουΟ πρέσβης Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, εκπρόσωπος Τύπου της αιγυπτιακής Προεδρίας, ανακοίνωσε ότι η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ», τη Δευτέρα το απόγευμα, θα φιλοξενήσει ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες, υπό την συμπροεδρία του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι έχουν αποσταλεί προσκλήσεις σε ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.
Δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν στο CNN ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προσκαλέσει παγκόσμιους ηγέτες να παραστούν στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ Ελ-Σέιχ στην Αίγυπτο.
Ένας αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εργάζονται για τη λίστα των συμμετεχόντων σε συνεργασία με την αιγυπτιακή πλευρά, η οποία διοργανώνει την εκδήλωση. Αναμένεται να παραστούν ηγέτες από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, εκτός από τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επεκτείνει σημαντικά τον κατάλογο των προσκεκλημένων, συμπεριλαμβάνοντας τις: Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Καναδά, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράν, Πακιστάν, Ινδία, Ινδονησία, Ισπανία, Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Ελ Σαλβαδόρ.
Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής για να συζητήσει την εφαρμογή του σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Το πρόγραμμα Τραμπ για τη ΔευτέραΛίγες ώρες πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ θα αφιχθεί ο Ισραήλ και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ ενώ συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στο Ισραήλ στις 9:20 (τοπική ώρα) το πρωί της Δευτέρας. Στις 10:45 θα συναντηθεί με συγγενείς Ισραηλινών ομήρων ενώ στις 11:00 θα απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ.
Δύο ώρες αργότερα έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ όπου στις 14:30 θα λάβει μέρος στη σύνοδο για τη Γάζα.
Ο προγραμματισμός προβλέπει, τέλος, αναχώρηση από την Αίγυπτο για τις ΗΠΑ στις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας.
Daily Guidance and Press Schedule for Sunday, October 12, 2025, and Monday, October 13, 2025 (all times converted to Eastern Daylight Time) pic.twitter.com/qWOdtDAzYN— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 12, 2025
Τηλεφωνικές επικοινωνίες Χριστοδουλίδη με Αλ Σίσι και ΝετανιάχουΌπως ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε χθες, Σάββατο, τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο σειράς επαφών του με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα για την επίτευξη συμφωνίας για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαιρέτισε την επίτευξη της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της από όλες τις πλευρές ως καθοριστικού βήματος για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης, την αποκλιμάκωση της έντασης και τη διαμόρφωση συνθηκών διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή, στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).
Σε αμφότερες τις συνομιλίες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και σταθερού πυλώνα στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της χώρας μας να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην κοινή προσπάθεια για σταθερότητα, ανθρωπιστική στήριξη και ανοικοδόμηση της περιοχής.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr