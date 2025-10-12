Μητσοτάκης για την παρουσία του στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα: Απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη

Η ανακοίνωση της Αιγύπτου

Το πρόγραμμα Τραμπ για τη Δευτέρα

Τηλεφωνικές επικοινωνίες Χριστοδουλίδη με Αλ Σίσι και Νετανιάχου

Το Axios αναφέρει ότι προσκλήθηκε επίσης το Ιράν ενώ κατά πληροφορίες δεν θα παραστούν Ισραήλ και Χαμάς.Αντίθετα στη σύνοδο θα δώσει το παρών ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.Ο πρέσβης Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, εκπρόσωπος Τύπου της αιγυπτιακής Προεδρίας, ανακοίνωσε ότι η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ», τη Δευτέρα το απόγευμα, θα φιλοξενήσει ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες, υπό την συμπροεδρία του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι έχουν αποσταλεί προσκλήσεις σε ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.Δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν στο CNN ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προσκαλέσει παγκόσμιους ηγέτες να παραστούν στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ Ελ-Σέιχ στην Αίγυπτο.Ένας αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εργάζονται για τη λίστα των συμμετεχόντων σε συνεργασία με την αιγυπτιακή πλευρά, η οποία διοργανώνει την εκδήλωση. Αναμένεται να παραστούν ηγέτες από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, εκτός από τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επεκτείνει σημαντικά τον κατάλογο των προσκεκλημένων, συμπεριλαμβάνοντας τις: Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Καναδά, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράν, Πακιστάν, Ινδία, Ινδονησία, Ισπανία, Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Ελ Σαλβαδόρ.Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής για να συζητήσει την εφαρμογή του σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.Λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ θα αφιχθεί ο Ισραήλ και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ ενώ συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων.Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στο Ισραήλ στις 9:20 (τοπική ώρα) το πρωί της Δευτέρας. Στις 10:45 θα συναντηθεί με συγγενείς Ισραηλινών ομήρων ενώ στις 11:00 θα απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ.Δύο ώρες αργότερα έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ όπου στις 14:30 θα λάβει μέρος στη σύνοδο για τη Γάζα.Ο προγραμματισμός προβλέπει, τέλος, αναχώρηση από την Αίγυπτο για τις ΗΠΑ στις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας.Όπως ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε χθες, Σάββατο, τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο σειράς επαφών του με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα για την επίτευξη συμφωνίας για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαιρέτισε την επίτευξη της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της από όλες τις πλευρές ως καθοριστικού βήματος για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης, την αποκλιμάκωση της έντασης και τη διαμόρφωση συνθηκών διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή, στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).Σε αμφότερες τις συνομιλίες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και σταθερού πυλώνα στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της χώρας μας να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην κοινή προσπάθεια για σταθερότητα, ανθρωπιστική στήριξη και ανοικοδόμηση της περιοχής.