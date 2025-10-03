Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αγορά τέταρτης Belharra

Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Υπέρ της απόκτησης της τέταρτης Belharra και της αναβάθμισης των τριών προηγούμενων ψήφισαν 243 βουλευτές από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη.

Καταψήφισαν οι ΚΟ της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας που ζήτησαν ονομαστική ψηφοφορία, οι βουλευτές του ΚΚΕ και οι ανεξάρτητοι Ν.Παπαδόπουλος, Κ. Μάλαμα, Γ. Πούλου, Θ. Τζάκρη, Μ. Χουρδάκης, Ρ Χρηστίδου και Αλ. Αυλωνίτης. Η κυρία Έλενα Ακρίτα διαφοροποιήθηκε από την στάση του κόμματος της και ψήφισε «ΟΧΙ».

«Παρών» δήλωσαν οι Δ Βαλτογιάννης, Ν. Βρεττός, Ι Δημητροκάλης και Γ. Μανούσος.