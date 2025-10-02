Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ για τα εξοπλιστικά και την 4η Behlarra

Με ενστάσεις πέρασε το «ναι» από το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού - Πίεση από Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ