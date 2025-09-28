Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ντούσκο: Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά
Μας γεμίσει υπερηφάνεια, αναφέρει ο Έλληνας πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη. Ο κ.Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά».

Ειδικότερα ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!»


