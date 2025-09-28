Στέφανος Ντούσκος: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ κωπηλασίας στη Σαγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα

Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σαγκάη κατέκτησε ο

Σε ένα συγκλονιστικό τελικό ο Ντούσκος κατάφερε να βγει πρώτος και να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 06:36.75. Ο 28χρονος Έλληνας πανηγύρισε το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε. Πίσω του ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γερμανός Όλιβερ Ζέιντλερ και το χάλκινο κατέκτησε ο Γιαουχένι Ζάλατι.Ο Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μπαίνοντας δυναμικά στον αγώνα, έκανε διαχείριση δυνάμεων κάνοντας την τελική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα.«Η κούρσα πήγε ρολόι. Είναι απίστευτο. Ήθελα πολύ αυτό το μετάλλιο, έβαλα όλη μου την ψυχή για να το κατακτήσω», ήταν τα πρώτα λόγια του Έλληνα πρωταθλητή μετά τη χρυσή κούρσα.