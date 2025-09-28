Στέφανος Ντούσκος: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ κωπηλασίας στη Σαγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα
ΕΛΛΑΔΑ
Στέφανος Ντούσκος Κωπηλασία

Στέφανος Ντούσκος: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ κωπηλασίας στη Σαγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα

«Είναι απίστευτο, ήθελα πολύ αυτό το μετάλλιο, έβαλα όλη μου την ψυχή για να το κατακτήσω», ήταν τα πρώτα λόγια του Έλληνα πρωταθλητή μετά τη χρυσή κούρσα

Στέφανος Ντούσκος: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ κωπηλασίας στη Σαγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα
118 ΣΧΟΛΙΑ
Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σαγκάη κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος.

Σε ένα συγκλονιστικό τελικό ο Ντούσκος κατάφερε να βγει πρώτος και να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 06:36.75. Ο 28χρονος Έλληνας πανηγύρισε το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε. Πίσω του ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γερμανός Όλιβερ Ζέιντλερ και το χάλκινο κατέκτησε ο Γιαουχένι Ζάλατι.

Ο Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μπαίνοντας δυναμικά στον αγώνα, έκανε διαχείριση δυνάμεων κάνοντας την τελική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd483nee2w9l)

«Η κούρσα πήγε ρολόι. Είναι απίστευτο. Ήθελα πολύ αυτό το μετάλλιο, έβαλα όλη μου την ψυχή για να το κατακτήσω», ήταν τα πρώτα λόγια του Έλληνα πρωταθλητή μετά τη χρυσή κούρσα.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd48bjiwwhop)
Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα - Η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες
118 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης