Στέφανος Ντούσκος: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ κωπηλασίας στη Σαγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα
Στέφανος Ντούσκος: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ κωπηλασίας στη Σαγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα
«Είναι απίστευτο, ήθελα πολύ αυτό το μετάλλιο, έβαλα όλη μου την ψυχή για να το κατακτήσω», ήταν τα πρώτα λόγια του Έλληνα πρωταθλητή μετά τη χρυσή κούρσα
Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σαγκάη κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος.
Σε ένα συγκλονιστικό τελικό ο Ντούσκος κατάφερε να βγει πρώτος και να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 06:36.75. Ο 28χρονος Έλληνας πανηγύρισε το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε. Πίσω του ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γερμανός Όλιβερ Ζέιντλερ και το χάλκινο κατέκτησε ο Γιαουχένι Ζάλατι.
Ο Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μπαίνοντας δυναμικά στον αγώνα, έκανε διαχείριση δυνάμεων κάνοντας την τελική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd483nee2w9l)
«Η κούρσα πήγε ρολόι. Είναι απίστευτο. Ήθελα πολύ αυτό το μετάλλιο, έβαλα όλη μου την ψυχή για να το κατακτήσω», ήταν τα πρώτα λόγια του Έλληνα πρωταθλητή μετά τη χρυσή κούρσα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd48bjiwwhop)
Σε ένα συγκλονιστικό τελικό ο Ντούσκος κατάφερε να βγει πρώτος και να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 06:36.75. Ο 28χρονος Έλληνας πανηγύρισε το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε. Πίσω του ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γερμανός Όλιβερ Ζέιντλερ και το χάλκινο κατέκτησε ο Γιαουχένι Ζάλατι.
Ο Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μπαίνοντας δυναμικά στον αγώνα, έκανε διαχείριση δυνάμεων κάνοντας την τελική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα.
«Η κούρσα πήγε ρολόι. Είναι απίστευτο. Ήθελα πολύ αυτό το μετάλλιο, έβαλα όλη μου την ψυχή για να το κατακτήσω», ήταν τα πρώτα λόγια του Έλληνα πρωταθλητή μετά τη χρυσή κούρσα.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα - Η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα - Η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα