Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ Βούλτεψη - Μπαλάφα: «Στις φλέβες σας ρέει ψέμα και όχι αίμα» - «Θα φύγω, δεν είναι συζήτηση αυτή»
Η συζήτηση για την ακρίβεια «άναψε τα αίματα» ανάμεσα στην υφυπουργό Μετανάστευσης και το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ
Ανέβηκαν οι τόνοι σε τηλεοπτική εκπομπή του Action 24 ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη και τον Γιάννη Μπαλάφα, σε συζήτηση για την ακρίβεια.
Ο κ. Μπαλάφας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, η υφυπουργός Μετανάστευσης του απάντησε και η συζήτηση «άναψε».
Αναλυτικά ο διάλογος:
Μπαλάφας: Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα.
Βούλτεψη: Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα. Δεν είπε τώρα.
Μπαλάφας: Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Δεν είναι αυτό συζήτηση.
Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε τώρα ο κ. Μαρινάκης.
Μπαλάφας: Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακούσετε τη γνώμη μου κι όχι τη γνώμη της κ. Βούλτεψη και τις φωνές της.
Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό bullying.
Μπαλάφας: Έχετε μια νευρικότητα,
Βούλτεψη: Εσείς το αρχίσατε, καμία νευρικότητα. Εσάς εδώ (δείχνει τις φλέβες της) ρέει ψέμα και όχι αίμα.
