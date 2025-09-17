Νέα NAVTEX από την Τουρκία με αναφορά σε «αποστρατικοποιημένα νησιά»
Η Άγκυρα επαναφέρει τις ανεδαφικές αιτιάσεις της περί καθεστώτος αποστρατικοποίησης νησιών - «Δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών»
Νέα NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης εξέδωσε σήμερα η τουρκική πλευρά με αναθεωρητικές αναφορές στη Συνθήκη της Λωζάνης, επαναφέροντας τις ανεδαφικές αιτιάσεις της περί καθεστώτος «αποστρατικοποίησης» νησιών.
Σύμφωνα με το κείμενο, «οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».
Σημειωτέον ότι η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε με φόντο την άσκηση ετοιμότητας που πραγματοποιούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις από σήμερα τα ξημερώματα, με την ενεργοποίηση διακλαδικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, η οποία θα διαρκέσει όλη τη σημερινή ημέρα.
TURNHOS N/W: 0880/25
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ
Παρ' όλα αυτά, κατά καιρούς, ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν ναυτιλιακές προειδοποιήσεις που αναφέρουν ότι στρατιωτικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των προαναφερόμενων νησιών, κάτι που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να παραβιάσει διεθνείς συνθήκες.
Συνιστάται προσοχή απέναντι σε τέτοιες δραστηριότητες, καθώς αποτελούν παραβίαση και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Ζητούμενο της ελληνικής άσκησης ήταν ο έλεγχος της ετοιμότητας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αν και στρατιωτικές πηγές δεν παραγνωρίζουν ότι πρόκειται για «δείγμα αποτροπής και επίδειξης ισχύος», με δεδομένο ότι διεξάγεται με τη συμμετοχή και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ειδικές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια.
Σημειωτέον ότι η ελληνική πλευρά, όπως μετέδωσε το protothema.gr, απάντησε ακαριαία στην τουρκική NAVTEX για τη διεξαγωγή ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις», εκδίδοντας αντί-NAVTEX.
Αναλυτικά το κείμενο της NAVTEX
Τι λένε πηγές του Πενταγώνου για την ελληνική άσκηση
Ωστόσο πηγές του Πενταγώνου σχολίαζαν πως η σημερινή άσκηση ετοιμότητας δεν συνδέεται με την κινητικότητα του ερευνητικού σκάφους «Πίρι Ρέις», όπως και ότι οι αιφνιδιαστικές ασκήσεις αποτελούν τμήμα του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ώστε να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή το αξιόμαχο των Ενόπλων δυνάμεων.
Οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν ότι τέτοιες ασκήσεις έχουν συμβεί στο παρελθόν και θα συνεχίζουν να πραγματοποιούνται και στο μέλλον.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.
Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.
Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.
Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.
Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τη Διεξαγωγή Άσκησης Ετοιμότητας
