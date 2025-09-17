Νέα NAVTEX από την Τουρκία με αναφορά σε «αποστρατικοποιημένα νησιά»

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τη Διεξαγωγή Άσκησης Ετοιμότητας

Ωστόσο πηγές του Πενταγώνου σχολίαζαν πως η σημερινή άσκηση ετοιμότητας δεν συνδέεται με την κινητικότητα του ερευνητικού σκάφους «Πίρι Ρέις», όπως και ότι οι αιφνιδιαστικές ασκήσεις αποτελούν τμήμα του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ώστε να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή το αξιόμαχο των Ενόπλων δυνάμεων.Οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν ότι τέτοιες ασκήσεις έχουν συμβεί στο παρελθόν και θα συνεχίζουν να πραγματοποιούνται και στο μέλλον.Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.