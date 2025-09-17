Λοβέρδος: Επιλογή μου να στηρίξω τη σταθερότητα η προσχώρηση στη ΝΔ - Ο Ανδρουλάκης έχει κριθεί επανειλημμένως ότι δεν είναι εναλλακτική λύση
Λοβέρδος: Επιλογή μου να στηρίξω τη σταθερότητα η προσχώρηση στη ΝΔ - Ο Ανδρουλάκης έχει κριθεί επανειλημμένως ότι δεν είναι εναλλακτική λύση
«Εγώ έκανα μια αρχή που θα τη στηρίξω, θα δώσω μάχη σταυρού στον Νότιο Τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου» τόνισε ο πρώην υπουργός
Τους λόγους που τον οδήγησαν στην προσχώρησή του τώρα στη Νέα Δημοκρατία εξήγησε το πρωί της Τετάρτης ο Ανδρέας Λοβέρδος τονίζοντας ότι «για μένα κυρίαρχη επιλογή είναι η στήριξη της σταθερότητας». Παράλληλα άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη τονίζοντας για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ότι «επανειλημμένως έχει κριθεί από τους πολίτες ότι δεν τον θεωρούν εναλλακτική λύση».
«Επιλογή μου είναι να στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας που μπορεί να εξασφαλίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός συμπληρώνοντας ότι «η κρίση στη Γαλλία σου δείχνει τι μπορεί να πάθεις χωρίς σταθερότητα»
«Εγώ έκανα μια αρχή που θα τη στηρίξω, θα δώσω μάχη σταυρού στον Νότιο Τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος τονίζοντας ότι «το να υπηρετείς τη σταθερότητα της χώρας είναι πρόκληση κυρίαρχη για μένα».
Στην ερώτηση, δε, «γιατί τώρα;» η προσχώρηση στη ΝΔ, ο πρώην υπουργός απάντησε ««το τώρα σημαίνει ότι η δικη μου ένταξη δεν έγινε την περίοδο 41%, γίνεται στα πιο δύσκολα».
Παράλληλα είπε ότι «με τον πρωθυπουργό μίλησα με τον ανασχηματισμό του Μαρτίου για πρώτη φορά μετά το 2022 όταν μου τηλεφώνησε για τη νίκη μου στην υπόθεση Novartis», επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του protothema.gr
«Εγώ του είχα πει ότι αυτό το να φύγει ο Μητσοτάκης και βλέπουμε μετά με πάει πίσω στο 2012 και η χώρα δεν μπορεί» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος.
Κληθείς, επίσης, να τοποθετηθεί επί των αντιδράσεων του ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε να σχολιάσει «δεν θα απαντήσω στον χώρο που μου απευθύνεται με ταραχή ούτε θα ανοίξω βεντέτα».
«Μου φαίνεται ότι δεν στέκει πολιτικά ένας ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 7% να ζητά εκλογές» πρόσθεσε για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το αίτημά του για πρόωρες εκλογές.
«Επιλογή μου είναι να στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας που μπορεί να εξασφαλίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός συμπληρώνοντας ότι «η κρίση στη Γαλλία σου δείχνει τι μπορεί να πάθεις χωρίς σταθερότητα»
«Εγώ έκανα μια αρχή που θα τη στηρίξω, θα δώσω μάχη σταυρού στον Νότιο Τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος τονίζοντας ότι «το να υπηρετείς τη σταθερότητα της χώρας είναι πρόκληση κυρίαρχη για μένα».
Στην ερώτηση, δε, «γιατί τώρα;» η προσχώρηση στη ΝΔ, ο πρώην υπουργός απάντησε ««το τώρα σημαίνει ότι η δικη μου ένταξη δεν έγινε την περίοδο 41%, γίνεται στα πιο δύσκολα».
Παράλληλα είπε ότι «με τον πρωθυπουργό μίλησα με τον ανασχηματισμό του Μαρτίου για πρώτη φορά μετά το 2022 όταν μου τηλεφώνησε για τη νίκη μου στην υπόθεση Novartis», επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του protothema.gr
«Εγώ του είχα πει ότι αυτό το να φύγει ο Μητσοτάκης και βλέπουμε μετά με πάει πίσω στο 2012 και η χώρα δεν μπορεί» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος.
Κληθείς, επίσης, να τοποθετηθεί επί των αντιδράσεων του ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε να σχολιάσει «δεν θα απαντήσω στον χώρο που μου απευθύνεται με ταραχή ούτε θα ανοίξω βεντέτα».
«Μου φαίνεται ότι δεν στέκει πολιτικά ένας ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 7% να ζητά εκλογές» πρόσθεσε για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το αίτημά του για πρόωρες εκλογές.
«Όταν λες να φύγει κάποιος και δεν λες ποιος να έρθει, και αυτοί που το ζητούν δεν λένε ούτε καλημέρα μεταξύ τους, τότε ο κίνδυνος αστάθειας γίνεται πρώτος. Η ακυβέρνησία δεν είναι καλό πράγμα. Δεν μπορείς να λες εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένως σε εκλογές ότι δεν σε θεωρεί εναλλακτική λύση» κατέληξε ο κ. Λοβέρδος.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
Ελεγκτές της ΑΑΔΕ ντύθηκαν τουρίστες και βρήκαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια στην Κω - Δείτε βίντεο
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
Ελεγκτές της ΑΑΔΕ ντύθηκαν τουρίστες και βρήκαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια στην Κω - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα