Λοβέρδος: Επιλογή μου να στηρίξω τη σταθερότητα η προσχώρηση στη ΝΔ - Ο Ανδρουλάκης έχει κριθεί επανειλημμένως ότι δεν είναι εναλλακτική λύση

«Όταν λες να φύγει κάποιος και δεν λες ποιος να έρθει, και αυτοί που το ζητούν δεν λένε ούτε καλημέρα μεταξύ τους, τότε ο κίνδυνος αστάθειας γίνεται πρώτος. Η ακυβέρνησία δεν είναι καλό πράγμα. Δεν μπορείς να λες εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένως σε εκλογές ότι δεν σε θεωρεί εναλλακτική λύση» κατέληξε ο κ. Λοβέρδος.