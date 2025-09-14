Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Δεν θα μπούμε στον πειρασμό συμφωνιών που θα υπονομεύσουν το πρόγραμμά μας - Πρέπει να υπάρχουν μη κρατικά ΑΕΙ στην Ελλάδα

Κλείσιμο

Την πρότασή του για πολιτική αλλαγή μέσω εκλογών διατύπωσε εκ νέου σήμερα από τηαποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει με ποια κόμματα και με ποια πρόσωπα θα συνεργαστεί μετεκλογικά για να προωθήσει το δικό του μοντέλο διακυβέρνησης, εφόσον προσεγγίσει τον στόχο του για «».«Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ηττηθούν να πάνε στην αντιπολίτευση», υποστήριξε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο, όπου δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις για να πετύχει τους μεγάλους στόχους προς όφελος της κοινωνίας, απέναντι στις πολιτικές της ΝΔ.Στην ερώτηση για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε μια απάντηση που φάνηκε ότι κινείται σε διαφορετική γραμμή από την αρχική. Επανέλαβε ότι τααλλά πρόσθεσε ότι: «Δεν αρνούμαστε ότι στην Ελλάδα πρέπει να υπάρξουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά όπως σε άλλες χώρες. Ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και μη κρατικό μη κερδοσκοπικό, λίγα και καλά μη κρατικά με campus και έρευνα. Τα κολέγια πρέπει να παραμείνουν κολέγια».Στη συνέχεια επικαλέστηκε τους πολιτικούς συσχετισμούς που θα προκύψουν στις εκλογές- και έτσι απέφυγε για άλλη μια φορά να μιλήσει συγκεκριμένα για τη μετεκλογική στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά στα διλήμματα και το ενδεχόμενο συζητήσεων για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Επέμεινε ωστόσο στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής σημειώνοντας «όποιος θέλει αυτήν την αλλαγή που προτείνουμε με το πρόγραμμά μας, ας έρθει- το πρόγραμμά μας είναι «ευαγγέλιο», δεν πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό συμφωνιών που θα υπονομεύσουν το πρόγραμμά μας».Για το θέμα των πολιτικών συσχετισμών πρόσθεσε ότι «δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο και να επινοήσω, να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας», ενώ όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενες απώλειες του ΠΑΣΟΚ από την πιθανή επιστροφή Τσίπρα με την ίδρυση νέου κόμματος υποστήριξε ότι πώς είτε μείνει ο πρώην πρωθυπουργός στον ΣΥΡΙΖΑ είτε τον διασπάσει, δεν αφορά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ.«Δε θα συμμετέχω σε μια συζήτηση που διακινείται στο παρασκήνιο και διευκολύνει τη ΝΔ να αλλάζει την ατζέντα. Το ΠΑΣΟΚ είναι χτισμένο σε πολύ γερά θεμέλια, έχει σκληρό μέταλλο», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και απευθυνόμενος επί της ουσίας στονισχυρίστηκε ότι: «Οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση και βλέπουν ποιοι πέτυχαν με τις δικές τους δυνάμεις και ποιοι έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα». Σε αυτό το σημείο υπογράμμισε δε ότι «μην με βάζετε, μην βάζετε στο ίδιο καλάθι τη δική μου πορεία με τις πορείες του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα». Εγώ- είπε- ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον ελληνικό λαό ούτε έχω προστάτες.Το αίτημα περί εκλογών σε άμεσο χρόνο το απέδωσε στην ανάγκη να υπάρξουν οι αναγκαίες αλλαγές στο κράτος και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες. Έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση επί όλων των θεμάτων, άφησε να εννοηθεί βέβαια ότι το κόμμα του θα ψηφίσει τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει η ΝΔ, έσπευσε να εξηγήσει ότι εισηγείται 13ο μισθό στο δημόσιο και όχι 14ο καθώς γνωρίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θέλει αποκλίσεις αλλά δεσμεύεται για ένα άλλο μοντέλο που θα δημιουργήσει υγιή περιθώρια.Σε ερώτηση για το ποιοι θα συμπεριλαμβάνονται στο «ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα», εάν κερδίσει τον εκλογικό στόχο αρνήθηκε να απαντήσει με …ονοματεπώνυμα για τις ηγεσίες των βασικών υπουργείων, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικά τα πρόσωπα αλλά σε αυτή τη φάση το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο και θα κάνει πράξη. Αντιθέτως έκανε αναλυτικές αναφορές στο πρόγραμμα ανά τομέα, επιμένοντας στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και περισσότερους ελέγχους για την εφαρμογή της απόφασης να στηρίζει στο τέλος της ημέρας την ενίσχυση των κρατικών εσόδων.Για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής τάχθηκε υπέρ της στρατηγικής σχέσης με το Ισραήλ που δεν σημαίνει όμως συνενοχή, υπέρ του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμφώνησε με τη λογική του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδος Κύπρου μέσω της ευρωπαϊκής άμυνας όμως, τόνισε ότι πράξαμε σωστά στο θέμα της Ουκρανίας, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και συμπλήρωσε γενικότερα ότι «κάτι δεν πάει καλά στο ΥΠΕΞ και στο Μαξίμου, δεν μπορεί να λέμε «ήρεμα νερά» και οι άλλοι να κάνουν λόγο για γαλάζιες πατρίδες». Αλλαγή μοντέλου, αναπτυξιακού επενδυτικού, αγροτικού και σε κάθε άλλο τομέα ήταν τέλος η εισήγησή του με παραπομπές στο «εθνικό σχέδιο» που παρουσίασε χθες με την ομιλία του. Για τη Chevron είπε ότι είναι σημαντικά βήματα, αλλά θέλουν σχέδιο και το momentum κι ότι το ΠΑΣΟΚ θα αξιολογήσει τη σύμβαση για τους υδρογονάνθρακες στα νότια της Κρήτης.