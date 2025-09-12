Ντέμης Χασάμπης σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα έχει μια τεράστια ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης

Και βέβαια, να μιλήσουμε για τη συζήτηση σχετικά με τη δημόσια σφαίρα και πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να σπάσουμε τα «σιλό» της πόλωσης και να έχουμε έναν πιο πολιτισμένο διάλογο, κάτι που φυσικά πρέπει να μας απασχολεί όλους, ως δημοκρατικές χώρες, ειδικά υπό το φως των φρικτών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα σταματήσω εδώ. Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε χρόνο στην ομάδα μας.Ο Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Google DeepMind Demis Hassabis σημείωσε από την πλευρά του: «Η Ελλάδα έχει μια τεράστια ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας το εντυπωσιακό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και την κουλτούρα καινοτομίας που διαθέτει. Μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της υπεύθυνης ανάπτυξης και διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεργαζόμενη στενά με συμμάχους όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο».Στη σύσκεψη συμμετείχαν, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη. Από την πλευρά της Google έλαβε μέρος επίσης η Ευγενία Μπόζου, Επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων και Δημόσιας Πολιτικής.