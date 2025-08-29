Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πήραν άδεια 4 μη κρατικά πανεπιστήμια - Στόχος η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη

Ποια θέματα είναι στην ατζέντα της συνεδρίασης - «Στο κέντρο της σημερινής συνάντησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη που περνάει μέσα από την ανάπτυξη» είπε ο πρωθυπουργός