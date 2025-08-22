Αλεξιάδης για Βεσυρόπουλο: Όταν αισθάνθηκα αδιαθεσία στη Βουλή, μου τηλεφωνούσε καθημερινά να δει πώς είμαι

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dc8qchnuq7mp)

Με μία συγκινητική περιγραφή ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφων Αλεξιάδης, περιέγραψε την δική του εμπειρία που είχε με τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες εντελώς ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών.Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ, ο κ. Αλεξιάδης χαρακτήρισε τον αποθανόντα ως έναν «σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας». Στην συνέχεια σημείωσε πως τον γνώριζε πολλά χρόνια από όταν σε νεαρή ηλικία είχαν διοριστεί στο Υπουργείο Οικονομικών ως εφοριακοί.Όπως είπε στην συνέχεια, τον είχε συγκινήσει, όταν ο ίδιος είχε μία περιπέτεια με την υγεία του και είχε αισθανθεί αδιαθεσία στη Βουλή, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έτρεξε να του συμπαρασταθεί του τηλεφωνούσε καθημερινά για να δει πώς είναι.