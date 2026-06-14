Το Ιράν προειδοποιεί για «άμεση απάντηση» στην ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό
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Το Ιράν προειδοποιεί για «άμεση απάντηση» στην ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό

Η δήλωση από Ιρανό αξιωματούχο έρχεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε την αισιοδοξία του ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη θα υπογραφεί ακόμη και εντός της ημέρας

Το Ιράν προειδοποιεί για «άμεση απάντηση» στην ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό
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Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, το οποίο είναι το ανώτατο όργανο ασφαλείας της χώρας, προειδοποίησε με «επικείμενη απάντηση» στον ισραηλινό βομβαρδισμό νωρίτερα σήμερα Κυριακή στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον Λίβανο.

Η επίθεση του Ισραήλ έγινε σε περιοχή που είναι προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

«Η απάντηση από τους μαχητές του Ισλάμ επίκειται. Ο Λίβανος είναι η ζωή μας και η παραβίαση των κόκκινων γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα γίνει ανεκτή», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολγκάντρ, γραμματέας του Συμβουλίου, με ανάρτηση στο X.

Η δήλωση από Ιρανό αξιωματούχο έρχεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε την αισιοδοξία του ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη θα υπογραφεί ακόμη και εντός της ημέρας.

Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα Κυριακή κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Πρόκειται για την αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Σε ανάρτησή του στο X ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιέχιελ Λάιτερ, γράφει ότι κατά την επίθεση στη Βηρυτό σκοτώθηκε ο Αλί Μούσα Ντακντούκ, ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ.

Κατά τον πρεσβευτή ο Ντακντούκ ήταν προσωπικά υπεύθυνος για τρομοκρατική επίθεση το 2007 εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων ενώ συντόνιζε το σχέδιο της Χεζμπολάχ για εισβολή και κατάληψη του βόρειου Ισραήλ.

Έγραψε ακόμη ότι φυλακίστηκε από τις ΗΠΑ και είχε προσφερθεί αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.
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