Το Ιράν προειδοποιεί για «άμεση απάντηση» στην ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό

Η δήλωση από Ιρανό αξιωματούχο έρχεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε την αισιοδοξία του ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη θα υπογραφεί ακόμη και εντός της ημέρας