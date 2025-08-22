Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου από ανακοπή καρδιάς, το Σάββατο το τελευταίο «αντίο»
Ο 59χρονος πολιτικός υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής - Γιατρός και διασώστες έδωσαν μάχη για μια ώρα προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή
Θλίψη έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε ηλικία 59 ετών, ενώ βρισκόταν σε παραλία στη Χαλκιδική.
Ο 59χρονος πολιτικός αρχικά ένιωσε αδιαθεσία και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.
Παρά την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν, αρχικά ένας εκτός υπηρεσίας διασώστης του ΕΚΑΒ και ένας γιατρός που ήταν στην περιοχή και στη συνέχεια το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος δεν επανήλθε.
Χαρακτηριστικό της προσπάθειας είναι ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, γιατρός και διασώστες έκαναν επί μια ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στον 59χρονο βουλευτή, χωρίς αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με την ΜΚΟ, ως υφυπουργός Οικονομικών, το 2021, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε αποδεχθεί αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στην αγορά των συγκεκριμένων συσκευών εισηγούμενος σχετικά στον πρώην υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, με αποτέλεσμα τη θεσμοθέτηση μείωσης του ΦΠΑ απινιδωτών στο 6%.
Κι όπως προσθέτει η ΜΚΟ, σήμερα «τέσσερα χρόνια μετά, η ζωή ΑΔΙΚΕΙ αυτόν τον άνθρωπο», καθώς αυτός «που βοήθησε με την εισήγησή του να μπουν 2.000 περίπου Απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες, έπρεπε να περιμένει το ασθενοφόρο να φέρει Απινιδωτή, κάτι που στην επαρχία σημαίνει καθυστέρηση και μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων».
Η σορός του βουλευτή και πρώην υπουργού θα βρίσκεται από τις 10:00 στην εκκλησία.
Στην κηδεία θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος ήταν Βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η μάχη για τους απινιδωτέςΌπως υπενθύμισε με ανάρτησή της η Μη Κυβερνητική Ομάδα «Kids Save Lives - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές», ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε παρέμβει καθοριστικά προκειμένου να μπουν 2.000 περίπου απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες.
Το Σάββατο η κηδεία τουΗ κηδεία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολου Βεσυρόπουλου θα γίνει το Σάββατο (23/8) στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας από τον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966 και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.
