Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου από ανακοπή καρδιάς, το Σάββατο το τελευταίο «αντίο»

Ειδικότερα, στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, είχε ανατεθεί η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,

β) της εποπτείας των κάτωθι νομικών προσώπων:

i) της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων,

ii) του Βαρβακείου Ιδρύματος,

iii) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

Ήταν οικονομολόγος και απόφοιτος:

- του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και

- του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Υπήρξε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας και ειδικότερα στις εθνικές εκλογές:

α) της 21ης Μάϊου 2023 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης,

β) της 7ης Ιουλίου 2019 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης,

γ) του Ιανουαρίου 2015 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015,

δ) του Ιουνίου 2012 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας.

Γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966 και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και Δημόσια ΠεριουσίαΉταν υποψήφιος διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Φορολογικό Δίκαιο). Ήταν κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:- στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας- στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Φορολογικό Δίκαιο)Από το 2015 ήταν Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2016 ορίστηκε Αν. Τομεάρχης Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική.Στις αυτοδιοικητικές εκλογές:α) του έτους 2010 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας,β) του έτους 2006 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε Α’ Αντινομάρχης στη Νομαρχία Ημαθίας, με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου, και Προστασίας του Καταναλωτή.Στη Βουλή των Ελλήνων:α) Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στην οποία είχε διατελέσει πρόεδρος και γραμματέας,β) Διαρκής Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεωνγ) Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνηςδ) Επιτροπή Κανονισμού της Βουλήςε) Επιτροπή ΔΕΚΟστ) Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, στην οποία είχε διατελέσει και γραμματέας,ζ) Υποεπιτροπή της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του» καιη) Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και ΤεχνολογίαςΠριν την ενασχόληση με την πολιτική, εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.