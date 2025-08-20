Μητσοτάκης για εμπρηστές: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας
Μητσοτάκης για εμπρηστές: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας
Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση, ενώ μίλησε και για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αναφορικά με τις συλλήψεις εμπρηστών
Με βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αναφορικά με τις συλλήψεις των εμπρηστών.
Ο πρωθυπουργός επισημαίνει πως φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση και στέλνει αυστηρό μήνυμα στους παραβάτες: «Η Πολιτεία δεν θα επιστρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».
Αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει: «Ήξερες ότι φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση; Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας. Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιστρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».
