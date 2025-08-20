Μητσοτάκης για εμπρηστές: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Εμπρησμοί Εμπρηστές Ποινικός Κώδικας Εμπρησμός

Μητσοτάκης για εμπρηστές: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση, ενώ μίλησε και για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αναφορικά με τις συλλήψεις εμπρηστών

Μητσοτάκης για εμπρηστές: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας
286 ΣΧΟΛΙΑ
Με βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αναφορικά με τις συλλήψεις των εμπρηστών.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει πως φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση και στέλνει αυστηρό μήνυμα στους παραβάτες: «Η Πολιτεία δεν θα επιστρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».

Αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει: «Ήξερες ότι φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση; Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας. Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιστρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».

@kyriakosmitsotakis_

Τέλος η ατιμωρησία. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, ούτε με το φυσικό μας περιβάλλον.

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis




Ειδήσεις σήμερα:

Άρειος Πάγος: Κανένα ελαφρυντικό για τον φοιτητή που ανέβασε σε πορνογραφικό site και FB τις συνευρέσεις με την πρώην του

Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
286 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης