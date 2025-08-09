ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Πένθος για τον Κώστα Γείτονα - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κώστας Γείτονας ΠΑΣΟΚ Σύζυγος

Πένθος για τον Κώστα Γείτονα - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του

Η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη ήταν κοινωνική λειτουργός, διετέλεσε επί 20ετια δημοτική σύμβουλος του δήμου Αθηναίων και μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του

Πένθος για τον Κώστα Γείτονα - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του
19 ΣΧΟΛΙΑ
Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, η σύζυγος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Γείτονα.

Η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη ήταν κοινωνική λειτουργός. Διετέλεσε επί 20ετια δημοτική σύμβουλος του δήμου Αθηναίων και μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της Σταυρούλας Γείτονα-Δεληγιάννη.

«Με θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τη Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.

Τη «βαθιά θλίψη για την απώλεια της» εξέφρασε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας σημειώνοντας ότι η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη «υπηρέτησε με αφοσίωση τον Δήμο Αθηναίων και πρόσφερε σημαντικό έργο στην κοινωνία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».



Ειδήσεις σήμερα:

«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα

Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει

Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
19 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης