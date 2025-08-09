Πένθος για τον Κώστα Γείτονα - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του

Η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη ήταν κοινωνική λειτουργός, διετέλεσε επί 20ετια δημοτική σύμβουλος του δήμου Αθηναίων και μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του