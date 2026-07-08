Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε την Τετάρτη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επτά προτάσεις που έχει επεξεργαστεί το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.«Παρουσιάζουμε επτά συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που πρέπει σιγά-σιγά να σχεδιάσουμε ως κράτος για να αλλάξουμε τον ρου της ελληνικής οικονομίας. Αυτά αφορούν και εσάς πρωτίστως αλλά και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Στόχος η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα», υπογράμμισε .Πρώτον, για να είναι και παραμείνει βιώσιμη η μικρομεσαία επιχείρηση και για να σχεδιάζει οικονομικά το παρόν και το μέλλον, το ΠΑΣΟΚ προτείνει«που είναι» , όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, «για πολύ λίγους. Εμείς λέμε 120 για όλους με συγκεκριμένα κίνητρα, όπως έχουμε πει και στη Βουλή τους προηγούμενους μήνες».Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος η πρόταση, ως γνωστόν περιλαμβάνει άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 του ΠΑΣΟΚ, κατοχύρωση των δανειοληπτών να αποκτούν δικαίωμα προτίμησης, προαίρεσης στην αγορά του δανείου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών. «Για το ΠΑΣΟΚ, όπως κάναμε και υπό δύσκολες συνθήκες με το νόμο Κατσέλη, θα πράξουμε και τώρα: θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι εις βάρος του ελληνικού λαού η αγορά των δανείων, μετά την πώληση από τις τράπεζες στα funds, για να διευκολύνουμε τις τράπεζες και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ομηρία και μεγαλύτερα προβλήματα στους δανειολήπτες», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.Δεύτερον, προτείνεται ηώστε μια επιχείρηση να μην είναι αποκλεισμένη από το δικό της κεφάλαιο κίνησης και να μην μπορεί να πληρώσει τους εργαζομένους της, τους προμηθευτές της ή τους λογαριασμούς της.Τρίτον, για τη χρηματοδότηση στους πολλούς, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία ενός ισχυρού. «Μια Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν μπορεί να λειτουργεί ως ταμείο όπου παρκάρουν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά πρέπει να αποτελεί μόνιμο θεσμό αναπτυξιακής πολιτικής», ανέφερε .Τέταρτον,με αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ.Πέμπτον, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί αδικία τη τεκμαρτή φορολόγηση και. «Άμεση κατάργησή της και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα είναι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στο ερώτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης .Έκτον,με την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις, και παράλληλα, για τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, με απόλυτο σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες.Έβδομον, προτείνει την, ώστε ο κατώτατος μισθός να αποτελεί προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και όχι μονομερής κυβερνητική απόφαση. Παράλληλα, δεσμεύεται για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με σταδιακή αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών και λοιπών επιβαρύνσεων στην εργασία, ώστε να στηριχθούν ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.