Τα μηνύματα Μητσοτάκη για casus belli και F-35 χωρίς διάθεση για νέες αναταράξεις με την Τουρκία
Τα μηνύματα Μητσοτάκη για casus belli και F-35 χωρίς διάθεση για νέες αναταράξεις με την Τουρκία
Η Αθήνα δεν μοιάζει διατεθειμένη να μπει σε ρητορική αντιπαράθεση με την Τουρκία, αν και με σαφήνεια έθεσε το θέμα του casus belli σε νατοϊκό επίπεδο, όσο και αν αυτό δεν αρέσει στη γείτονα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ελληνική αποστολή επέστρεψαν χθες το απόγευμα από την Άγκυρα, με σαφείς τοποθετήσεις τόσο για το casus belli όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία. Κάτι που έδειξε με τον τρόπο του και ο Ταγίπ Ερντογάν στις βραδινές του δηλώσεις, αν και περιέγραψε ως λάθος του κ. Μητσοτάκη την «ταύτιση» με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενος στα F-35 και κατόπιν σχετικής ερώτησης που δέχθηκε από Τουρκάλα δημοσιογράφο.
Βεβαίως, κυβερνητική πηγή στην Αθήνα υπογράμμιζε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε κάτι που θα μπορούσε να εκληφθεί ως παρέμβαση στη συζήτηση ΗΠΑ-Τουρκίας για τα μαχητικά αεροσκάφη, πέρα από το αυτονόητο ότι σήμερα υπάρχουν αρκετά νομικά εμπόδια. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να πει σε κανέναν σε ποιον να πουλά εξοπλισμούς, υπογραμμίζοντας αντιπαραβολικά ότι οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται από του χρόνου στα μαχητικά πέμπτης γενιάς, το πρώτο εκ των οποίων αναμένεται στην Ελλάδα στο τέλος του 2029. Κοινώς, η Ελλάδα δεν θα μπει σε διελκυστίνδα για το τι να μην πάρει η Τουρκία, από τη στιγμή που η ίδια παίρνει αυτό που έχει σχεδιάσει.
Με αυτά τα δεδομένα, η Αθήνα δεν μοιάζει διατεθειμένη να μπει σε ρητορική αντιπαράθεση με τη γείτονα, αν και με σαφήνεια έθεσε το θέμα του casus belli σε νατοϊκό επίπεδο, όσο και αν αυτό δεν αρέσει στη γειτονική χώρα. Είναι εντυπωσιακό άλλωστε ότι σε βραδινές του δηλώσεις ο κ. Ερντογάν είπε ούτε λίγο ούτε πολλοί ότι οι Τούρκοι δεν ξέρουν τι εστί casus belli, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να απασχολούνται οι δύο λαοί με αυτό το θέμα.
Βεβαίως, ο κ. Ερντογάν ετοιμάζεται να φέρει το επόμενο διάστημα τον νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», από την οποία δεν αφίσταται. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «ιστορική ανορθογραφία» την πεπαλαιωμένη απειλή πολέμου, θέτοντας το ζήτημα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες μέσα στην Άγκυρα, μετά την προτροπή που είχε κάνει προς τον κ. Ερντογάν να αρθεί κατά τη διάρκεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας.
Και ως προς την Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης δεν μοιάζει να επιθυμεί αναταράξεις σε αυτή τη φάση, ομοίως και ο κ. Ερντογάν. Οι δύο άνδρες είχαν ένα σύντομο τετ-α-τετ χθες το μεσημέρι, κατά την έναρξη της Συνόδου, παρόντος και του γενικού γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, κατά το οποίο ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον κ. Ερντογάν για την υποδοχή και την άρτια διοργάνωση, ενώ ο ίδιος έλεγε σε συνομιλητές του εκ των υστέρων ότι το πρωτόκολλο τηρήθηκε απαρέγκλιτα, με φόντο και ορισμένα σχόλια που ακούστηκαν για το εμβατήριο κατά την υποδοχή του στο δείπνο της Συμμαχίας από το άγημα των Γενίτσαρων.
Βεβαίως, κυβερνητική πηγή στην Αθήνα υπογράμμιζε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε κάτι που θα μπορούσε να εκληφθεί ως παρέμβαση στη συζήτηση ΗΠΑ-Τουρκίας για τα μαχητικά αεροσκάφη, πέρα από το αυτονόητο ότι σήμερα υπάρχουν αρκετά νομικά εμπόδια. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να πει σε κανέναν σε ποιον να πουλά εξοπλισμούς, υπογραμμίζοντας αντιπαραβολικά ότι οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται από του χρόνου στα μαχητικά πέμπτης γενιάς, το πρώτο εκ των οποίων αναμένεται στην Ελλάδα στο τέλος του 2029. Κοινώς, η Ελλάδα δεν θα μπει σε διελκυστίνδα για το τι να μην πάρει η Τουρκία, από τη στιγμή που η ίδια παίρνει αυτό που έχει σχεδιάσει.
@protothema.gr ❗️ Διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα, αλλά και σαφή αναφορά στα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, ενώ χαρακτήρισε το casus belli του 1995 «ιστορική ανορθογραφία», καλώντας την Τουρκία να το αφήσει πίσω. 📍 Την ίδια στιγμή, ανέδειξε την ελληνική πρόοδο στον αμυντικό σχεδιασμό, σημειώνοντας ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία ήδη κατασκευάζονται. Παράλληλα υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 Viper προχωρά πλέον με ταχείς ρυθμούς, με περισσότερα από 50 αεροσκάφη να έχουν ήδη εκσυγχρονιστεί και στόχο τα 83, ενώ η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ήδη 24 Rafale. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Με αυτά τα δεδομένα, η Αθήνα δεν μοιάζει διατεθειμένη να μπει σε ρητορική αντιπαράθεση με τη γείτονα, αν και με σαφήνεια έθεσε το θέμα του casus belli σε νατοϊκό επίπεδο, όσο και αν αυτό δεν αρέσει στη γειτονική χώρα. Είναι εντυπωσιακό άλλωστε ότι σε βραδινές του δηλώσεις ο κ. Ερντογάν είπε ούτε λίγο ούτε πολλοί ότι οι Τούρκοι δεν ξέρουν τι εστί casus belli, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να απασχολούνται οι δύο λαοί με αυτό το θέμα.
Βεβαίως, ο κ. Ερντογάν ετοιμάζεται να φέρει το επόμενο διάστημα τον νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», από την οποία δεν αφίσταται. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «ιστορική ανορθογραφία» την πεπαλαιωμένη απειλή πολέμου, θέτοντας το ζήτημα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες μέσα στην Άγκυρα, μετά την προτροπή που είχε κάνει προς τον κ. Ερντογάν να αρθεί κατά τη διάρκεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας.
Σύνοδος χωρίς ουσιαστικές αντιπαραθέσειςΣε κάθε περίπτωση, στην Αθήνα κρατούν ως θετικό ότι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ παρήλθε χωρίς μείζονες προκλήσεις από μέρους των ΗΠΑ και χωρίς ουσιαστικά πυρά του κ. Τραμπ προς τους Ευρωπαίους ηγέτες εντός της Συνόδου, όταν έκλεισαν οι κάμερες. Αν προσθέσει κανείς σε αυτό και τη δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας, αλλά και την αύξηση των επενδύσεων κατά 50 δισ. για τις αμυντικές ικανότητες της Συμμαχίας, το ΝΑΤΟ πέρασε ακόμα ένα κρίσιμο τεστ ενότητας μάλλον αναίμακτα, τουλάχιστον από ευρωπαϊκής οπτικής.
Και ως προς την Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης δεν μοιάζει να επιθυμεί αναταράξεις σε αυτή τη φάση, ομοίως και ο κ. Ερντογάν. Οι δύο άνδρες είχαν ένα σύντομο τετ-α-τετ χθες το μεσημέρι, κατά την έναρξη της Συνόδου, παρόντος και του γενικού γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, κατά το οποίο ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον κ. Ερντογάν για την υποδοχή και την άρτια διοργάνωση, ενώ ο ίδιος έλεγε σε συνομιλητές του εκ των υστέρων ότι το πρωτόκολλο τηρήθηκε απαρέγκλιτα, με φόντο και ορισμένα σχόλια που ακούστηκαν για το εμβατήριο κατά την υποδοχή του στο δείπνο της Συμμαχίας από το άγημα των Γενίτσαρων.
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