Τα μηνύματα Μητσοτάκη για casus belli και F-35 χωρίς διάθεση για νέες αναταράξεις με την Τουρκία

Η Αθήνα δεν μοιάζει διατεθειμένη να μπει σε ρητορική αντιπαράθεση με την Τουρκία, αν και με σαφήνεια έθεσε το θέμα του casus belli σε νατοϊκό επίπεδο, όσο και αν αυτό δεν αρέσει στη γείτονα