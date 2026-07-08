Στην Κοζάνη για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην Κοζάνη για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Το απόγευμα θα συμμετάσχει σε διεθνή συζήτηση στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου στην Κοζάνη, όπου θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα.
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, η παρουσία του στην τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 12:00.
Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε διεθνή συζήτηση στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση.
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στις 20:30 στο Grand Resort Lagonissi, με τη συμμετοχή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, η παρουσία του στην τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 12:00.
Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε διεθνή συζήτηση στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση.
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στις 20:30 στο Grand Resort Lagonissi, με τη συμμετοχή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.
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