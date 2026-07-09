Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Παρών ο Μητσοτάκης στην Κοζάνη, το μήνυμα της οικογένειας και η μάχη για δικαιοσύνη

Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα συνεχίζει να δίνει μάχη για την αποκατάστασή της μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας - Αναμένεται να υπογράψει με δική της ευθύνη για να παρευρεθεί στην κηδεία, αφού οι γιατροί δεν συναινούν στη μετακίνησή της