Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Παρών ο Μητσοτάκης στην Κοζάνη, το μήνυμα της οικογένειας και η μάχη για δικαιοσύνη
Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Παρών ο Μητσοτάκης στην Κοζάνη, το μήνυμα της οικογένειας και η μάχη για δικαιοσύνη
Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα συνεχίζει να δίνει μάχη για την αποκατάστασή της μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας - Αναμένεται να υπογράψει με δική της ευθύνη για να παρευρεθεί στην κηδεία, αφού οι γιατροί δεν συναινούν στη μετακίνησή της
Η Κοζάνη αποχαιρετά σήμερα τη Βάγια Νέστορα. Από νωρίς το πρωί, συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι της πόλης αλλά και άνθρωποι που συγκλονίστηκαν από την τραγωδία θα βρεθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου για το τελευταίο αντίο.
Λίγες ημέρες μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
Οι έρευνες συνεχίζονται. Και η οικογένεια εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της.
Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και εκπροσώπων σχεδόν ολόκληρου του πολιτικού φάσματος δίνει στην τελετή μια διάσταση που ξεπερνά το αυστηρά προσωπικό πένθος. Η τραγωδία της οικογένειας Νέστορα εξελίχθηκε σε μια υπόθεση με έντονο κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα. Όχι με όρους κομματικής αντιπαράθεσης. Αλλά ως μια κοινή υπενθύμιση ότι η πολιτική βία δεν μπορεί να έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, ο πρωθυπουργός δεν αναμένεται να εκφωνήσει επικήδειο.
Ωστόσο, η παρουσία του αποτελεί από μόνη της πολιτικό γεγονός. Δεν αποκλείεται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να προχωρήσει σε μια σύντομη δήλωση μετά την τελετή.
Η οικογένεια δίνει παράλληλα τη δική της μάχη.
Η Αφροδίτη Νέστορα, που τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά της να σώσει τους γονείς της, συνεχίζει την αποκατάστασή της στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Παπανικολάου. Οι γιατροί παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της υγείας της. Οι γιατροί δεν συναινούν στη μετακίνησή της.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κόρη της αναμένεται να υπογράψει με δική της ευθύνη ώστε να μεταφερθεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο στην Κοζάνη και να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Αμέσως μετά, αναμένεται να επιστρέψει στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για να συνεχίσει τη νοσηλεία της.
Λίγο πριν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο σύζυγος της Βάγιας, Παναγιώτης Νέστορας, βρήκε τη δύναμη να μιλήσει. Δεν ζήτησε εκδίκηση. Δεν μίλησε με όρους μίσους. Ζήτησε μόνο να μη ζήσει άλλη οικογένεια αυτό που έζησε η δική του.
«Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα», είπε. Και πρόσθεσε μια φράση που αποτύπωσε το μέγεθος της προσωπικής του στάσης: «Εγώ τους εύχομαι να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο». Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς, λέγοντας πως πιστεύει ότι η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να εντοπίσει τους δράστες και να τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη.
Λίγες ημέρες μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
Οι έρευνες συνεχίζονται. Και η οικογένεια εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της.
Το σήμα του πρωθυπουργούΣτην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το «παρών» αναμένεται να δώσουν ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέττα, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), στελέχη της αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι φορέων.
Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και εκπροσώπων σχεδόν ολόκληρου του πολιτικού φάσματος δίνει στην τελετή μια διάσταση που ξεπερνά το αυστηρά προσωπικό πένθος. Η τραγωδία της οικογένειας Νέστορα εξελίχθηκε σε μια υπόθεση με έντονο κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα. Όχι με όρους κομματικής αντιπαράθεσης. Αλλά ως μια κοινή υπενθύμιση ότι η πολιτική βία δεν μπορεί να έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, ο πρωθυπουργός δεν αναμένεται να εκφωνήσει επικήδειο.
Ωστόσο, η παρουσία του αποτελεί από μόνη της πολιτικό γεγονός. Δεν αποκλείεται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να προχωρήσει σε μια σύντομη δήλωση μετά την τελετή.
Η μάχη και οι έρευνεςΤην ίδια ώρα, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται βιντεοληπτικό υλικό, ψηφιακά δεδομένα, τηλεπικοινωνιακά ευρήματα και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στους δράστες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για συλλήψεις. Οι Αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει.
Η οικογένεια δίνει παράλληλα τη δική της μάχη.
Η Αφροδίτη Νέστορα, που τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά της να σώσει τους γονείς της, συνεχίζει την αποκατάστασή της στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Παπανικολάου. Οι γιατροί παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της υγείας της. Οι γιατροί δεν συναινούν στη μετακίνησή της.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κόρη της αναμένεται να υπογράψει με δική της ευθύνη ώστε να μεταφερθεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο στην Κοζάνη και να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Αμέσως μετά, αναμένεται να επιστρέψει στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για να συνεχίσει τη νοσηλεία της.
Λίγο πριν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο σύζυγος της Βάγιας, Παναγιώτης Νέστορας, βρήκε τη δύναμη να μιλήσει. Δεν ζήτησε εκδίκηση. Δεν μίλησε με όρους μίσους. Ζήτησε μόνο να μη ζήσει άλλη οικογένεια αυτό που έζησε η δική του.
«Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα», είπε. Και πρόσθεσε μια φράση που αποτύπωσε το μέγεθος της προσωπικής του στάσης: «Εγώ τους εύχομαι να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο». Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς, λέγοντας πως πιστεύει ότι η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να εντοπίσει τους δράστες και να τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη.
Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, η οικογένεια επέλεξε να στείλει ακόμη ένα μήνυμα. Αντί στεφάνων, ζητά όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα να ενισχύσουν το έργο του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».
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