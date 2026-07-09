Δένδιας: Η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35, να αναρωτηθούν οι ΗΠΑ αν είναι υπέρ ή κατά των συμφερόντων τους
Δένδιας: Η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35, να αναρωτηθούν οι ΗΠΑ αν είναι υπέρ ή κατά των συμφερόντων τους
«Δεν θα κρίνουμε εμείς τι κάνουν οι ΗΠΑ ή σε ποιον κάνουν πωλήσεις. Έχουμε όμως μια ερώτηση: Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των ΗΠΑ; Ναι ή όχι;» είπε ο κ. Δένδιας στο συνέδριο του Economist
Την πρώτη του τοποθέτηση μετά από όσα ειπώθηκαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για την πιθανότητα επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έκανε την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας.
Όπως είπε από το συνέδριο του Economist, «η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35, η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη η Τουρκία να πάρει κινητήρες για μαχητικά νέας γενιάς».
Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε ότι «η γενική προσέγγισή μας είναι ότι δεν θα κρίνουμε εμείς τι κάνουν οι ΗΠΑ ή σε ποιον κάνουν πωλήσεις. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Έχουμε όμως μια ερώτηση: Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των ΗΠΑ; Ναι ή όχι; Αυτό πρέπει να το απαντήσουν ο λαός και η κυβέρνηση των ΗΠΑ».
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκλεισε την αναφορά του στο θέμα των F-35 με το σχόλιο: «είναι σίγουρο ότι για την κυβέρνηση των ΗΠΑ το ΝΑΤΟ και ειδικά η σταθερότητα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι κρίσιμη. Το να δώσεις ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα σε μια χώρα στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς την κάλυψη ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους, είναι υπέρ ή κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ;».
Όπως είπε από το συνέδριο του Economist, «η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35, η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη η Τουρκία να πάρει κινητήρες για μαχητικά νέας γενιάς».
Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε ότι «η γενική προσέγγισή μας είναι ότι δεν θα κρίνουμε εμείς τι κάνουν οι ΗΠΑ ή σε ποιον κάνουν πωλήσεις. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Έχουμε όμως μια ερώτηση: Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των ΗΠΑ; Ναι ή όχι; Αυτό πρέπει να το απαντήσουν ο λαός και η κυβέρνηση των ΗΠΑ».
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκλεισε την αναφορά του στο θέμα των F-35 με το σχόλιο: «είναι σίγουρο ότι για την κυβέρνηση των ΗΠΑ το ΝΑΤΟ και ειδικά η σταθερότητα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι κρίσιμη. Το να δώσεις ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα σε μια χώρα στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς την κάλυψη ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους, είναι υπέρ ή κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ;».
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