Πολεμικό το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ: Το ντόμινο αποχωρήσεων και το «σκιώδης Πρόεδρος» από τον Πολάκη
Πολεμικό το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ: Το ντόμινο αποχωρήσεων και το «σκιώδης Πρόεδρος» από τον Πολάκη
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που σκόπευαν να παραιτηθούν είτε την επόμενη εβδομάδα, είτε τον Σεπτέμβριο έχουν θορυβηθεί από το τοξικό κλίμα, έχοντας προβληματιστεί πλέον στο να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου, ακόμη και την Παρασκευή
Με την παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Α’ Θεσσαλονίκης σημαδεύτηκε η χθεσινή ημέρα για την Κουμουνδούρου, αφού το ντόμινο των αποχωρήσεων βουλευτών ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου δε λέει να κοπάσει.
Απεναντίας, στο παρασκήνιο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που σκόπευαν να παραιτηθούν είτε την επόμενη εβδομάδα, είτε τον Σεπτέμβριο έχουν θορυβηθεί από το τοξικό κλίμα, έχοντας προβληματιστεί πλέον στο να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου, ακόμη και αύριο, Παρασκευή.
Την όξυνση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πυροδότησε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ώρες η διαμάχη ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και την πλευρά Πολάκη η άρνηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να δημοσιοποιήσει τη λίστα με την σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ως έχει σήμερα, θέτοντας εμμέσως πλην σαφώς θέμα ως προς την ακρίβεια επιλογής των ατόμων που αντικαθιστούν, όσες και όσους παραιτήθηκαν. Το σχετικό αίτημα υπέβαλε χθες το πρωί ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός, Τρύφωνας Αλεξιάδης, ο οποίος επανήλθε αργά χθες το βράδυ, εκφράζοντας τη δυσφορία του για τους χειρισμούς της Κουμουνδούρου.
«Το email που έλαβα σήμερα και παραθέτω, δυστυχώς, επιβεβαιώνει πως στην Κουμουνδούρου κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από δημοκρατικές διαδικασίες, ούτε από τις κρίσιμες στιγμές. ΚΡΙΜΑ!» έγραψε ο κ. Αλεξιάδη», ενώ την σκυτάλη των αντιδράσεων έλαβε στην συνέχεια ο Παύλος Πολάκης κάνοντας λόγο για «αχαρακτήριστη προσπαθεια της ηγετικής ομάδας υπό τον Φάμελο να αποκρύψει τα στοιχεία της στραυροδοσίας στις εκλογές της Κεντρικής Επιτροπής για να μην μπορεί να ελεγχθεί αξιόπιστα η νομιμότητα της σύνθεσης μετά τις αποχωρήσεις!». «Το τέλος του κατηφόρου είναι ο πάτος!! ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ !!!» διαμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ο κ. Πολάκης και ενώ η μειοψηφία ετοιμάζεται για σφοδρή σύγκρουση στην επικείμενη συνεδρίαση.
Πολύ περισσότερο, όταν ακόμη και στελέχη της πλειοψηφίας καταλογίζουν ιδιωτικά μεγάλο μερίδιο ευθυνών για την σημερινή κατάσταση στον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, αφού οι χειρισμοί του κατέληξαν σε απόλυτο αδιέξοδο, ενισχύοντας τα επιχειρήματα, αλλά πρωτίστως τις μετατοπίσεις στελεχών υπέρ της μειοψηφίας.
Δεν είναι κοινό μυστικό ότι πλέον για μεγάλη μερίδα στελεχών του κόμματος ο κ. Φάμελλος είναι «Πρόεδρος υπό προθεσμία», όπως λένε, καθώς είτε μεθαύριο το κόμμα θα περάσει στα χέρια της μειοψηφίας, ήτοι των Παύλου Πολάκη, Ρένας Δούρου και Νίκου Παππά, είτε θα αποδεκατιστεί, κατεβάζοντας ρολά στα χέρια του κ. Φάμελλου.
Από πλευράς του, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε επανειλημμένα τον κ. Φάμελλο να παραιτηθεί, ζητώντας παράλληλα την πλήρη επαναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης θα ζητήσει και από το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, που σε περίπτωση που υλοποιηθεί, θα σηματοδοτεί την ανάληψη των ηνίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Δηλαδή, η Κεντρική Επιτροπή θα έχει στην πράξη αναιρέσει την απόφαση του Προέδρου, απονομιμοποιώντας τους χειρισμούς της σημερινής ηγεσίας και λειτουργώντας ως «σκιώδης Πρόεδρος» του κόμματος στο εξής, υπερβαίνοντας έτσι χειρουργικά την ηγεσία Φάμελλου, σε περίπτωση που ο τελευταίος δε διευκολύνει τις διαδικασίες.
Άλλωστε, όπως μετέδωσε το protothema.gr, η πρόταση για την συγκρότηση Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα εδράζεται σε μεγάλο βαθμό στην σύνθεση της σημερινής Πολιτικής Γραμματείας, χωρίς ιδιαίτερη διάθεση για αποκλεισμούς.
Πάντως, σε ανάρτησή του ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη παρέθεσε χθες «μύθους και αλήθειες» γύρω από τις αποφάσεις του κόμματος, καταλήγοντας πως «τώρα που έχουν γίνει όλα φανερά, θα περάσουν την πόρτα της Κεντρικής Επιτροπής ή θα συνδεθούν με zoom μέλη του Οργάνου και βουλευτές/τριες που ΑΝΗΚΟΥΝ ουσιαστικά ή τυπικά σε άλλο κόμμα; Θα ψηφίσουν για να κλωτσήσουν το τενεκεδάκι παρακάτω ή θα βρουν το θάρρος και την ηθική δύναμη να λείπουν ή να ψηφίσουν υπέρ του δικαιώματος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να υπάρχει;».
Απεναντίας, στο παρασκήνιο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που σκόπευαν να παραιτηθούν είτε την επόμενη εβδομάδα, είτε τον Σεπτέμβριο έχουν θορυβηθεί από το τοξικό κλίμα, έχοντας προβληματιστεί πλέον στο να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου, ακόμη και αύριο, Παρασκευή.
Την όξυνση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πυροδότησε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ώρες η διαμάχη ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και την πλευρά Πολάκη η άρνηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να δημοσιοποιήσει τη λίστα με την σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ως έχει σήμερα, θέτοντας εμμέσως πλην σαφώς θέμα ως προς την ακρίβεια επιλογής των ατόμων που αντικαθιστούν, όσες και όσους παραιτήθηκαν. Το σχετικό αίτημα υπέβαλε χθες το πρωί ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός, Τρύφωνας Αλεξιάδης, ο οποίος επανήλθε αργά χθες το βράδυ, εκφράζοντας τη δυσφορία του για τους χειρισμούς της Κουμουνδούρου.
«Το email που έλαβα σήμερα και παραθέτω, δυστυχώς, επιβεβαιώνει πως στην Κουμουνδούρου κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από δημοκρατικές διαδικασίες, ούτε από τις κρίσιμες στιγμές. ΚΡΙΜΑ!» έγραψε ο κ. Αλεξιάδη», ενώ την σκυτάλη των αντιδράσεων έλαβε στην συνέχεια ο Παύλος Πολάκης κάνοντας λόγο για «αχαρακτήριστη προσπαθεια της ηγετικής ομάδας υπό τον Φάμελο να αποκρύψει τα στοιχεία της στραυροδοσίας στις εκλογές της Κεντρικής Επιτροπής για να μην μπορεί να ελεγχθεί αξιόπιστα η νομιμότητα της σύνθεσης μετά τις αποχωρήσεις!». «Το τέλος του κατηφόρου είναι ο πάτος!! ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ !!!» διαμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ο κ. Πολάκης και ενώ η μειοψηφία ετοιμάζεται για σφοδρή σύγκρουση στην επικείμενη συνεδρίαση.
Πολύ περισσότερο, όταν ακόμη και στελέχη της πλειοψηφίας καταλογίζουν ιδιωτικά μεγάλο μερίδιο ευθυνών για την σημερινή κατάσταση στον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, αφού οι χειρισμοί του κατέληξαν σε απόλυτο αδιέξοδο, ενισχύοντας τα επιχειρήματα, αλλά πρωτίστως τις μετατοπίσεις στελεχών υπέρ της μειοψηφίας.
Πρόεδρος η… Κεντρική Επιτροπή
Δεν είναι κοινό μυστικό ότι πλέον για μεγάλη μερίδα στελεχών του κόμματος ο κ. Φάμελλος είναι «Πρόεδρος υπό προθεσμία», όπως λένε, καθώς είτε μεθαύριο το κόμμα θα περάσει στα χέρια της μειοψηφίας, ήτοι των Παύλου Πολάκη, Ρένας Δούρου και Νίκου Παππά, είτε θα αποδεκατιστεί, κατεβάζοντας ρολά στα χέρια του κ. Φάμελλου.
Από πλευράς του, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε επανειλημμένα τον κ. Φάμελλο να παραιτηθεί, ζητώντας παράλληλα την πλήρη επαναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης θα ζητήσει και από το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, που σε περίπτωση που υλοποιηθεί, θα σηματοδοτεί την ανάληψη των ηνίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Δηλαδή, η Κεντρική Επιτροπή θα έχει στην πράξη αναιρέσει την απόφαση του Προέδρου, απονομιμοποιώντας τους χειρισμούς της σημερινής ηγεσίας και λειτουργώντας ως «σκιώδης Πρόεδρος» του κόμματος στο εξής, υπερβαίνοντας έτσι χειρουργικά την ηγεσία Φάμελλου, σε περίπτωση που ο τελευταίος δε διευκολύνει τις διαδικασίες.
Άλλωστε, όπως μετέδωσε το protothema.gr, η πρόταση για την συγκρότηση Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα εδράζεται σε μεγάλο βαθμό στην σύνθεση της σημερινής Πολιτικής Γραμματείας, χωρίς ιδιαίτερη διάθεση για αποκλεισμούς.
Πάντως, σε ανάρτησή του ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη παρέθεσε χθες «μύθους και αλήθειες» γύρω από τις αποφάσεις του κόμματος, καταλήγοντας πως «τώρα που έχουν γίνει όλα φανερά, θα περάσουν την πόρτα της Κεντρικής Επιτροπής ή θα συνδεθούν με zoom μέλη του Οργάνου και βουλευτές/τριες που ΑΝΗΚΟΥΝ ουσιαστικά ή τυπικά σε άλλο κόμμα; Θα ψηφίσουν για να κλωτσήσουν το τενεκεδάκι παρακάτω ή θα βρουν το θάρρος και την ηθική δύναμη να λείπουν ή να ψηφίσουν υπέρ του δικαιώματος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να υπάρχει;».
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