Πολεμικό το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ: Το ντόμινο αποχωρήσεων και το «σκιώδης Πρόεδρος» από τον Πολάκη

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που σκόπευαν να παραιτηθούν είτε την επόμενη εβδομάδα, είτε τον Σεπτέμβριο έχουν θορυβηθεί από το τοξικό κλίμα, έχοντας προβληματιστεί πλέον στο να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου, ακόμη και την Παρασκευή