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Κανέλλη για ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Ένα κόμμα με αρχηγό που έφερε τον Κασσελάκη από την Αμερική και τον πέταξε έξω σε ένα μπουζουξίδικο, τι καινούργιο έχει;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λιάνα Κανέλλη ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξης Τσίπρας

Κανέλλη για ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Ένα κόμμα με αρχηγό που έφερε τον Κασσελάκη από την Αμερική και τον πέταξε έξω σε ένα μπουζουξίδικο, τι καινούργιο έχει;

«Πόσο να πλασάρει καινούργια πράγματα ο Τσίπρας, προβολείς να βάλεις μέσα στο σκοτάδι, ποιο είναι το καινούργιο;» είπε η Λιάνα Κανέλλη

Κανέλλη για ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Ένα κόμμα με αρχηγό που έφερε τον Κασσελάκη από την Αμερική και τον πέταξε έξω σε ένα μπουζουξίδικο, τι καινούργιο έχει;
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Με τον ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη που έχουν λυγίσει οι κολώνες του παρομοίασε η Λιάνα Κανέλλη την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο αναρωτήθηκε «τι καινούργιο φέρνει;»

«Ένα κόμμα με έναν αρχηγό που έφερε τον Κασσελάκη από την Αμερική, πήγαν σε ένα μπουζουξίδικο και τον πέταξαν έξω... Τι καινούργιο έχει;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΚΚΕ μιλώντας στον ΣΚΑΪ.



«Πόσο να πλασάρει καινούργια πράγματα ο Τσίπρας, προβολείς να βάλεις μέσα στο σκοτάδι, ποιο είναι το καινούργιο; Ποια θέση είναι καινούργια; Εκτός από το όνομα, θέση καινούργια δεν υπάρχει» συνέχισε στο πλαίσιο αυτό.



«Αντί να πάει σε μπουζουξίδικο θα πάει σε στάδιο;» πρόσθεσε η κυρία Κανέλλη σχολιάζοντας για τις γενικότερες πολιτικές ανακατατάξεις και μετακινήσεις «είναι περιοδεύοντες θίασοι όλοι, από το ένα κόμμα πάνε στο άλλο».
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