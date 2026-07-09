Κανέλλη για ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Ένα κόμμα με αρχηγό που έφερε τον Κασσελάκη από την Αμερική και τον πέταξε έξω σε ένα μπουζουξίδικο, τι καινούργιο έχει;
Κανέλλη για ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Ένα κόμμα με αρχηγό που έφερε τον Κασσελάκη από την Αμερική και τον πέταξε έξω σε ένα μπουζουξίδικο, τι καινούργιο έχει;
«Πόσο να πλασάρει καινούργια πράγματα ο Τσίπρας, προβολείς να βάλεις μέσα στο σκοτάδι, ποιο είναι το καινούργιο;» είπε η Λιάνα Κανέλλη
Με τον ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη που έχουν λυγίσει οι κολώνες του παρομοίασε η Λιάνα Κανέλλη την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο αναρωτήθηκε «τι καινούργιο φέρνει;»
«Ένα κόμμα με έναν αρχηγό που έφερε τον Κασσελάκη από την Αμερική, πήγαν σε ένα μπουζουξίδικο και τον πέταξαν έξω... Τι καινούργιο έχει;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΚΚΕ μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
«Πόσο να πλασάρει καινούργια πράγματα ο Τσίπρας, προβολείς να βάλεις μέσα στο σκοτάδι, ποιο είναι το καινούργιο; Ποια θέση είναι καινούργια; Εκτός από το όνομα, θέση καινούργια δεν υπάρχει» συνέχισε στο πλαίσιο αυτό.
«Αντί να πάει σε μπουζουξίδικο θα πάει σε στάδιο;» πρόσθεσε η κυρία Κανέλλη σχολιάζοντας για τις γενικότερες πολιτικές ανακατατάξεις και μετακινήσεις «είναι περιοδεύοντες θίασοι όλοι, από το ένα κόμμα πάνε στο άλλο».
«Ένα κόμμα με έναν αρχηγό που έφερε τον Κασσελάκη από την Αμερική, πήγαν σε ένα μπουζουξίδικο και τον πέταξαν έξω... Τι καινούργιο έχει;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΚΚΕ μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
«Πόσο να πλασάρει καινούργια πράγματα ο Τσίπρας, προβολείς να βάλεις μέσα στο σκοτάδι, ποιο είναι το καινούργιο; Ποια θέση είναι καινούργια; Εκτός από το όνομα, θέση καινούργια δεν υπάρχει» συνέχισε στο πλαίσιο αυτό.
«Αντί να πάει σε μπουζουξίδικο θα πάει σε στάδιο;» πρόσθεσε η κυρία Κανέλλη σχολιάζοντας για τις γενικότερες πολιτικές ανακατατάξεις και μετακινήσεις «είναι περιοδεύοντες θίασοι όλοι, από το ένα κόμμα πάνε στο άλλο».
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