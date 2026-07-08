Η Κατερίνα Νοτοπούλου εξηγεί γιατί παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ: Ήταν απόφαση δύσκολη, βαθιά προσωπική, αλλά κυρίως πολιτική

Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί πλέον ούτε τις πολιτικές πεποιθήσεις μου, ούτε την ανάγκη που έχει η χώρα για μια πραγματική προοδευτική διέξοδο - «Τραμπική» η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ επί Κασσελάκη, όσοι σταθήκαμε απέναντι λοιδορηθήκαμε