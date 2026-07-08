Η Κατερίνα Νοτοπούλου εξηγεί γιατί παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ: Ήταν απόφαση δύσκολη, βαθιά προσωπική, αλλά κυρίως πολιτική
Η Κατερίνα Νοτοπούλου εξηγεί γιατί παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ: Ήταν απόφαση δύσκολη, βαθιά προσωπική, αλλά κυρίως πολιτική
Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί πλέον ούτε τις πολιτικές πεποιθήσεις μου, ούτε την ανάγκη που έχει η χώρα για μια πραγματική προοδευτική διέξοδο - «Τραμπική» η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ επί Κασσελάκη, όσοι σταθήκαμε απέναντι λοιδορηθήκαμε
Τους λόγους, προσωπικούς και πολιτικούς, για τους οποίους υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από μέλος του κόμματος, ανέλυσε η Κατερίνα Νοτοπούλου νωρίτερα από τον πολυχώρο Remezzo στη Θεσσαλονίκη, σε ψηφοφόρους της, ενώ στάθηκε και σε όσα έγιναν μετά την ήττα στις εκλογές του 2019 και τη λειτουργία της παράταξης επί Κασσελάκη που χαρακτήρισε «τραμπική».
«Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και την παραίτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α' Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια απόφαση δύσκολη, βαθιά προσωπική, αλλά κυρίως πολιτική. Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί πλέον ούτε τις πολιτικές πεποιθήσεις μου, ούτε την ανάγκη που έχει η χώρα για μια πραγματική προοδευτική διέξοδο. Αυτή είναι η πολιτική αιτία της αποχώρησής μου. Υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες μου τις δυνάμεις, ταυτίστηκα με την προσπάθεια ενός χώρου που εξέφραζε την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, για δημοκρατική προοδευτική διακυβέρνηση, για υπεράσπιση των πολλών. Αυτή είναι η υπόθεση για την οποία αγωνίστηκα όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε αρχικά η Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας σε πολίτες.
Δείτε βίντεο από το ThePostMedia
Στη συνέχεια, κάνοντας μια μίνι σύνοψη των όσων συνέβησαν από την παραίτηση Τσίπρα κι έπειτα στον ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε στην αντίθεσή της με την εκλογή Κασσελάκη και τον τρόπο που λειτουργούσε η παράταξη, χαρακτηρίζοντάς τον «τραμπικό».
«Μετά τις δεύτερες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και την έβγαλε από τα μνημόνια, παραιτήθηκε. Η ήττα στις εκλογές και η παραίτησή του δεν οδήγησαν το κόμμα σε μια συνεδριακή διαδικασία περισυλλογής, σκέψης, προβληματισμού, κατάθεσης και σύνθεσης απόψεων, όπως είχα έγκαιρα υποστηρίξει. Οδηγηθήκαμε γρήγορα σε μια διαδικασία τυπική εκλογής προέδρου. Την εκλογή Κασσελάκη ακολούθησε η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και μια πρωτόγνωρη και δραματική περίοδος για όλο το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα για το κόμμα μας. Όσοι λίγοι τότε σταθήκαμε ενάντια στην πολιτική της απαξίωσης του χώρου και της πολιτικής από την ιδιότυπη «τραμπική» λειτουργία λοιδορηθήκαμε και στοχοποιηθήκαμε», επισήμανε.
Δείτε βίντεο από το ThePostMedia
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Κατερίνα Νοτοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, όσο και προς το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Η επιστολή παραίτησης προς το προεδρείο της Βουλής
Η επιστολή της προς την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Σημειωτέον ότι η κυρία Νοτοπούλου έχει εκλεγεί πρώτη σε σειρά προτίμησης βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ υπήρξε και υποψήφια για το δήμο Θεσσαλονίκης, το 2019. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπήρξε επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα από τα μέλη της «φρουράς Τσίπρα» που πρωταγωνίστησαν στην έκπτωση του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του κόμματος.
«Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και την παραίτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α' Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια απόφαση δύσκολη, βαθιά προσωπική, αλλά κυρίως πολιτική. Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί πλέον ούτε τις πολιτικές πεποιθήσεις μου, ούτε την ανάγκη που έχει η χώρα για μια πραγματική προοδευτική διέξοδο. Αυτή είναι η πολιτική αιτία της αποχώρησής μου. Υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες μου τις δυνάμεις, ταυτίστηκα με την προσπάθεια ενός χώρου που εξέφραζε την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, για δημοκρατική προοδευτική διακυβέρνηση, για υπεράσπιση των πολλών. Αυτή είναι η υπόθεση για την οποία αγωνίστηκα όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε αρχικά η Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας σε πολίτες.
Δείτε βίντεο από το ThePostMedia
Στη συνέχεια, κάνοντας μια μίνι σύνοψη των όσων συνέβησαν από την παραίτηση Τσίπρα κι έπειτα στον ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε στην αντίθεσή της με την εκλογή Κασσελάκη και τον τρόπο που λειτουργούσε η παράταξη, χαρακτηρίζοντάς τον «τραμπικό».
«Μετά τις δεύτερες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και την έβγαλε από τα μνημόνια, παραιτήθηκε. Η ήττα στις εκλογές και η παραίτησή του δεν οδήγησαν το κόμμα σε μια συνεδριακή διαδικασία περισυλλογής, σκέψης, προβληματισμού, κατάθεσης και σύνθεσης απόψεων, όπως είχα έγκαιρα υποστηρίξει. Οδηγηθήκαμε γρήγορα σε μια διαδικασία τυπική εκλογής προέδρου. Την εκλογή Κασσελάκη ακολούθησε η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και μια πρωτόγνωρη και δραματική περίοδος για όλο το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα για το κόμμα μας. Όσοι λίγοι τότε σταθήκαμε ενάντια στην πολιτική της απαξίωσης του χώρου και της πολιτικής από την ιδιότυπη «τραμπική» λειτουργία λοιδορηθήκαμε και στοχοποιηθήκαμε», επισήμανε.
Δείτε βίντεο από το ThePostMedia
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Κατερίνα Νοτοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, όσο και προς το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Η επιστολή παραίτησης προς το προεδρείο της Βουλής
Η επιστολή της προς την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Σημειωτέον ότι η κυρία Νοτοπούλου έχει εκλεγεί πρώτη σε σειρά προτίμησης βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ υπήρξε και υποψήφια για το δήμο Θεσσαλονίκης, το 2019. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπήρξε επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα από τα μέλη της «φρουράς Τσίπρα» που πρωταγωνίστησαν στην έκπτωση του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του κόμματος.
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