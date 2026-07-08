Μητσοτάκης στο A Haber: Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών

Σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και εξέφρασε την πρόθεση να συνεχιστεί η θετική δυναμική με τον πρόεδρο Ερντογάν