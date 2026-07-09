Στο Περιστέρι απόψε ο Αλέξης Τσίπρας: Ετοιμάζει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση
Στο Περιστέρι απόψε ο Αλέξης Τσίπρας: Ετοιμάζει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση
Τόσο η οικονομική, όσο και η γεωπολιτική κατάσταση, στον απόηχο και της χθεσινής Συνόδου του ΝΑΤΟ, αναμένεται να υπάρξουν ανάμεσα στα σημερινά σημεία της κριτικής του
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με τεκμηρίωση σχεδιάζει στην αποψινή του ομιλία στο Περιστέρι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης στις οκτώ απόψε το βράδυ, σε νέα επίσκεψή του, στο Περιστέρι.
Σε συνέχεια της μετωπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, η οποία θα συνεπικουρείται από στοιχεία, όπως συνέβη στην Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στις αρχές της εβδομάδας ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, η Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τους αντιπολιτευτικούς του τόνους, χωρίς, ωστόσο, να σηκώσει το γάντι της τοξικότητας, όπως μεταδίδεται από το επιτελείο του.
Τόσο η οικονομική, όσο και η γεωπολιτική κατάσταση, στον απόηχο και της χθεσινής Συνόδου του ΝΑΤΟ, αναμένεται να υπάρξουν ανάμεσα στα σημερινά σημεία της κριτικής του προς το κυβερνητικό στρατόπεδο, αν και οι επιθέσεις που δέχεται ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ το τελευταίο χρονικό διάστημα δε φαίνεται να εξέπληξαν ιδιαίτερα τους συνεργάτες του, που περιμένουν ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακωθεί περισσότερο, ακόμη και αν περνά ενίοτε στην γκρίζα ζώνη.
Αποφεύγοντας να απαντήσουν ευθέως στις καταγγελίες του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, από την ΕΛΑΣ διαμηνύουν ότι δεν θα παρακολουθήσουν την κυβέρνηση στο γήπεδο της τοξικότητας, αν και δεν έχουν περάσει απαρατήρητες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, όπως της Σέβης Βολουδάκη και του Γιάννη Λοβέρδου, που επισήμαναν την ανάγκη η όποια πολιτική κριτική να συνοδεύεται από στοιχεία.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Αμαλίας φαίνεται αποφασισμένη να επιμείνει στην ανάγκη τεκμηρίωσης των δικών της θέσεων, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση έχει υποστεί πλήγμα στο μέτωπο της αξιοπιστίας, αλλά και προκρίνοντας το πρόγραμμά της ως μια «ρεαλιστική» εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
Την ίδια ώρα, έτοιμες είναι στην Κουμουνδούρου οι λίστες με τα ονόματα των συμμετεχόντων στα νέα κομματικά όργανα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, ονόματα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα 400 και δίνουν ένα πρώτο στίγμα και για την ανθρωπογεωγραφία του νέου κόμματος, αλλά και για τα προς κατάρτιση κομματικά ψηφοδέλτια.
Σε συνέχεια της μετωπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, η οποία θα συνεπικουρείται από στοιχεία, όπως συνέβη στην Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στις αρχές της εβδομάδας ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, η Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τους αντιπολιτευτικούς του τόνους, χωρίς, ωστόσο, να σηκώσει το γάντι της τοξικότητας, όπως μεταδίδεται από το επιτελείο του.
Τόσο η οικονομική, όσο και η γεωπολιτική κατάσταση, στον απόηχο και της χθεσινής Συνόδου του ΝΑΤΟ, αναμένεται να υπάρξουν ανάμεσα στα σημερινά σημεία της κριτικής του προς το κυβερνητικό στρατόπεδο, αν και οι επιθέσεις που δέχεται ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ το τελευταίο χρονικό διάστημα δε φαίνεται να εξέπληξαν ιδιαίτερα τους συνεργάτες του, που περιμένουν ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακωθεί περισσότερο, ακόμη και αν περνά ενίοτε στην γκρίζα ζώνη.
Αποφεύγοντας να απαντήσουν ευθέως στις καταγγελίες του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, από την ΕΛΑΣ διαμηνύουν ότι δεν θα παρακολουθήσουν την κυβέρνηση στο γήπεδο της τοξικότητας, αν και δεν έχουν περάσει απαρατήρητες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, όπως της Σέβης Βολουδάκη και του Γιάννη Λοβέρδου, που επισήμαναν την ανάγκη η όποια πολιτική κριτική να συνοδεύεται από στοιχεία.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Αμαλίας φαίνεται αποφασισμένη να επιμείνει στην ανάγκη τεκμηρίωσης των δικών της θέσεων, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση έχει υποστεί πλήγμα στο μέτωπο της αξιοπιστίας, αλλά και προκρίνοντας το πρόγραμμά της ως μια «ρεαλιστική» εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
Την ίδια ώρα, έτοιμες είναι στην Κουμουνδούρου οι λίστες με τα ονόματα των συμμετεχόντων στα νέα κομματικά όργανα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, ονόματα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα 400 και δίνουν ένα πρώτο στίγμα και για την ανθρωπογεωγραφία του νέου κόμματος, αλλά και για τα προς κατάρτιση κομματικά ψηφοδέλτια.
Όργανα προσεχώς
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