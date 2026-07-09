Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από τον Τσίπρα για τις καταγγελίες Γεωργιάδη, ξεκόβει τα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ μετά τις δηλώσεις Σγουρού

Σε δύο παράλληλα μέτωπα κινείται το ΠΑΣΟΚ - Από τη μία ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην ΕΛΑΣ, ζητώντας σαφή θέση από μετά τις καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη, και από την άλλη επαναβεβαιώνει ότι δεν τίθεται ζήτημα μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ