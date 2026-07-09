Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από τον Τσίπρα για τις καταγγελίες Γεωργιάδη, ξεκόβει τα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ μετά τις δηλώσεις Σγουρού
Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από τον Τσίπρα για τις καταγγελίες Γεωργιάδη, ξεκόβει τα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ μετά τις δηλώσεις Σγουρού
Σε δύο παράλληλα μέτωπα κινείται το ΠΑΣΟΚ - Από τη μία ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην ΕΛΑΣ, ζητώντας σαφή θέση από μετά τις καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη, και από την άλλη επαναβεβαιώνει ότι δεν τίθεται ζήτημα μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ
Σε μία «διαρκή» αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με στόχο την «ανακατάληψη» της δεύτερης δημοσκοπικής θέσης το επόμενο διάστημα, ενώ στελέχη του επιχειρούν να αναδείξουν σημαντικές διαφορές στις προγραμματικές και πολιτικές επιλογές των δύο κομμάτων.
Από τη μια κατηγορούν την ΕΛΑΣ ότι ενίοτε «αντιγράφει» θέσεις που το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει σε κάθε δημόσια παρέμβαση και από την άλλη καλούν μέσω του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά την Αμαλίας να πάρει θέση με το ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε χρήματα για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες.
«Το ΠΑΣΟΚ κάνει μονομέτωπο αγώνα με τη ΝΔ», επαναλαμβάνουν πάντως στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζοντας την απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου με το καθαρό «όχι» στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.
Η συνεδριακή απόφαση βέβαια «αμφισβητήθηκε» προ ημερών από τον πρώην περιφερειάρχη και υποψήφιο βουλευτή στην Α’ Αθήνας, Γιάννη Σγουρό ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ μετά από τις εκλογές. Ο κ. Σγουρός τόνισε μάλιστα ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο κόμμα τότε θα τεθεί ζήτημα ενδεχομένως σε ένα έκτακτο Συνέδριο, το οποίο και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.
«Το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται καθαρά. Οι συνεδριακές αποφάσεις είναι δεδομένες, είναι ξεκάθαρες. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι το δικό μας πρόγραμμα που μοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς φέρνοντας ως παράδειγμα τις απόψεις του κόμματος ΕΛΑΣ για το ιδιωτικό χρέος που «μοιάζουν με της Νέας Δημοκρατίας».
Όσον αφορά το ζήτημα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι:
«Εμάς μας ενδιαφέρει το ζήτημα των πολιτικών προτάσεων και θέσεων. Τα πρόσωπα προφανώς παίζουν έναν ρόλο, αλλά έρχονται μετά, έρχονται για να στηρίξουν μια προσπάθεια. Κι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν άλλες επιλογές στο παρελθόν, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, και διαψεύστηκαν. Προφανώς είμαστε ανοιχτοί να έρθουν και να συμπορευτούν μαζί μας».
Όπως ο εκπρόσωπος Τύπου έτσι και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν δε ότι το κόμμα τους κινείται μακριά από τη λογική λογική μεταγραφολογίας βουλευτών.
«Η λογική μας είναι οι προτάσεις, οι θέσεις και η πολύ μεγάλη δουλειά στη βάση. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και μέχρι τώρα, όταν λέμε διεύρυνση, δεν λέμε για βουλευτές. Εμάς μας νοιάζει η δουλειά στη βάση, η δουλειά κάτω στον κόσμο, στα κινήματα, στους χώρους εργασίας», λέει ο κ. Τσουκαλάς παρότι εδώ και πολύ καιρό συζητούνται ευρέως τα σενάρια προσχώρησης η επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ νυν βουλευτών, όπως της Θεοδώρας Τζάκρη και της Νίνας Κασιμάτη που προκαλούν αξιοσημείωτες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος.
Χθες το ΠΑΣΟΚ δια της ηγεσίας παρουσίασε τις θέσεις του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει με συνταξιούχους στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «ναυάγησε η πολιτική των "ήρεμων νερών" του κ. Μητσοτάκη» .
«Οι κυβερνητικές επιλογές των τελευταίων ετών έχουν πλέον διαψευστεί από τα ίδια τα γεγονότα», δήλωσε ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, από το βήμα της Βουλής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Επισήμανε, μάλιστα, ότι ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε σε αμήχανη θέση, αναγκαζόμενος να παραδεχθεί δημόσια ότι «η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία».
Όπως ανέφερε, αυτό συνέβη «ίσως γιατί δεν μπορούσε να πει δημοσίως ότι η πολιτική των "ήρεμων νερών" ναυάγησε», αφού η Διακήρυξη των Αθηνών «χρησίμευσε μόνο για να "ξεπλυθεί" η Τουρκία στα μάτια συμμάχων και εταίρων». «Ίσως επίσης γιατί δεν μπορούσε να εξηγήσει το τουρκικό μπλοκάρισμα του στρατιωτικού αγωγού καυσίμων Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, την ανάληψη από την Τουρκία της ευθύνης για την αντιαεροπορική και πυραυλική άμυνα του Αιγαίου, της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και την αδυναμία της κυβέρνησης να αποτρέψει τις διαδοχικές αμυντικές συμφωνίες ευρωπαϊκών χωρών με την Άγκυρα», πρόσθεσε ο κ. Κατρίνης.
Από τη μια κατηγορούν την ΕΛΑΣ ότι ενίοτε «αντιγράφει» θέσεις που το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει σε κάθε δημόσια παρέμβαση και από την άλλη καλούν μέσω του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά την Αμαλίας να πάρει θέση με το ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε χρήματα για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες.
«Το ΠΑΣΟΚ κάνει μονομέτωπο αγώνα με τη ΝΔ», επαναλαμβάνουν πάντως στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζοντας την απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου με το καθαρό «όχι» στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.
Η συνεδριακή απόφαση βέβαια «αμφισβητήθηκε» προ ημερών από τον πρώην περιφερειάρχη και υποψήφιο βουλευτή στην Α’ Αθήνας, Γιάννη Σγουρό ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ μετά από τις εκλογές. Ο κ. Σγουρός τόνισε μάλιστα ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο κόμμα τότε θα τεθεί ζήτημα ενδεχομένως σε ένα έκτακτο Συνέδριο, το οποίο και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.
«Το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται καθαρά. Οι συνεδριακές αποφάσεις είναι δεδομένες, είναι ξεκάθαρες. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι το δικό μας πρόγραμμα που μοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς φέρνοντας ως παράδειγμα τις απόψεις του κόμματος ΕΛΑΣ για το ιδιωτικό χρέος που «μοιάζουν με της Νέας Δημοκρατίας».
Όσον αφορά το ζήτημα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι:
«Εμάς μας ενδιαφέρει το ζήτημα των πολιτικών προτάσεων και θέσεων. Τα πρόσωπα προφανώς παίζουν έναν ρόλο, αλλά έρχονται μετά, έρχονται για να στηρίξουν μια προσπάθεια. Κι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν άλλες επιλογές στο παρελθόν, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, και διαψεύστηκαν. Προφανώς είμαστε ανοιχτοί να έρθουν και να συμπορευτούν μαζί μας».
Όπως ο εκπρόσωπος Τύπου έτσι και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν δε ότι το κόμμα τους κινείται μακριά από τη λογική λογική μεταγραφολογίας βουλευτών.
«Η λογική μας είναι οι προτάσεις, οι θέσεις και η πολύ μεγάλη δουλειά στη βάση. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και μέχρι τώρα, όταν λέμε διεύρυνση, δεν λέμε για βουλευτές. Εμάς μας νοιάζει η δουλειά στη βάση, η δουλειά κάτω στον κόσμο, στα κινήματα, στους χώρους εργασίας», λέει ο κ. Τσουκαλάς παρότι εδώ και πολύ καιρό συζητούνται ευρέως τα σενάρια προσχώρησης η επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ νυν βουλευτών, όπως της Θεοδώρας Τζάκρη και της Νίνας Κασιμάτη που προκαλούν αξιοσημείωτες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος.
Χθες το ΠΑΣΟΚ δια της ηγεσίας παρουσίασε τις θέσεις του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει με συνταξιούχους στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «ναυάγησε η πολιτική των "ήρεμων νερών" του κ. Μητσοτάκη» .
«Οι κυβερνητικές επιλογές των τελευταίων ετών έχουν πλέον διαψευστεί από τα ίδια τα γεγονότα», δήλωσε ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, από το βήμα της Βουλής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Επισήμανε, μάλιστα, ότι ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε σε αμήχανη θέση, αναγκαζόμενος να παραδεχθεί δημόσια ότι «η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία».
Όπως ανέφερε, αυτό συνέβη «ίσως γιατί δεν μπορούσε να πει δημοσίως ότι η πολιτική των "ήρεμων νερών" ναυάγησε», αφού η Διακήρυξη των Αθηνών «χρησίμευσε μόνο για να "ξεπλυθεί" η Τουρκία στα μάτια συμμάχων και εταίρων». «Ίσως επίσης γιατί δεν μπορούσε να εξηγήσει το τουρκικό μπλοκάρισμα του στρατιωτικού αγωγού καυσίμων Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, την ανάληψη από την Τουρκία της ευθύνης για την αντιαεροπορική και πυραυλική άμυνα του Αιγαίου, της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και την αδυναμία της κυβέρνησης να αποτρέψει τις διαδοχικές αμυντικές συμφωνίες ευρωπαϊκών χωρών με την Άγκυρα», πρόσθεσε ο κ. Κατρίνης.
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