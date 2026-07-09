Λοβέρδος: Την ημέρα που ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες το 2019, ο Κοντονής μου είπε βαριά πράγματα που σήμερα δένουν με αυτά που κατήγγειλε ο Γεωργιάδης
Λοβέρδος: Την ημέρα που ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες το 2019, ο Κοντονής μου είπε βαριά πράγματα που σήμερα δένουν με αυτά που κατήγγειλε ο Γεωργιάδης
«Επειδή ξέρω πόσο κοστίζει ένα κόμμα και πόσο δυσβάσταχτο είναι όταν δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, πού βρήκε ο Τσίπρας τα χρήματα για τα γραφεία στην Αμαλίας και τις εκδηλώσεις;» αναρωτήθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Στην αποκάλυψη ότι το 2019, όταν ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες από την κυβέρνηση Τσίπρα, ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, του είπε «σοβαρά και βαριά πράγματα τα οποία σήμερα δένουν με αυτά που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης», προχώρησε σήμερα, Πέμπτη, το στέλεχος της ΝΔ, Ανδρέας Λοβέρδος.
«Την ημέρα που ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες ήμουν στη Βουλή, από τους ελάχιστους που ήταν στη Βουλή γιατί η αντιπολίτευση απείχε αλλά ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και πήγα για να καταψηφίσω. Ήταν και ο κ. Κοντονής που με πλησίασε με πλησίασε στο έδρανο και μου είπε πράγματα πολύ σοβαρά και βαριά. Δεν το εκμεταλλεύτηκα τότε, έρχεται όμως η ζωή να κάνει χρήσιμα ορισμένα πράγματα. Αυτά συναρμολογούνται, δένουν με αυτά που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης» είπε ο κ. Λοβέρδος στον ΣΚΑΪ.
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας κατήγγειλε για τον Αλέξη Τσίπρα «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο ενώ είχε προκηρύξει εκλογές στις 26 Ιουνίου τις πήγε στις 7 Ιουλίου και αν θέλει να μου κάνει μήνυση».
Ο Ανδρέας Λοβέρδος σχολίασε και τον «ανόητο όρο», όπως είπε, του Αλέξη Τσίπρα για τον «νέο πατριωτισμό» αλλά και το ότι «πάνω-πάνω είχε την ηθική επανάσταση». «Ρε φίλε εγώ και με την εμπειρία ότι έκανα κόμμα, ξέρω πόσο κοστίζει και πόσο δυσβάσταχτο είναι όταν δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Πού βρήκε τα χρήματα για τα γραφεία στην Αμαλίας και τις εκδηλώσεις;»
Στην παρατήρηση, δε, των δημοσιογράφων ότι ο κ. Τσίπρας λέει «λίγα από τους πολλούς», ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε «δεν υπάρχουν αυτά, πρέπει να τα ξεκαθαρίσει, έσοδα-έξοδα. Όταν αυτά δεν υπάρχουν και έχεις ένα κακό ιστορικό, για να μιλήσεις για ηθική επανάσταση δεν πρέπει να μπορεί να σε ακουμπήσει κανείς πουθενά και να βρεις το θάρρος να πεις πού βρέθηκαν τα χρήματα»
«Την ημέρα που ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες ήμουν στη Βουλή, από τους ελάχιστους που ήταν στη Βουλή γιατί η αντιπολίτευση απείχε αλλά ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και πήγα για να καταψηφίσω. Ήταν και ο κ. Κοντονής που με πλησίασε με πλησίασε στο έδρανο και μου είπε πράγματα πολύ σοβαρά και βαριά. Δεν το εκμεταλλεύτηκα τότε, έρχεται όμως η ζωή να κάνει χρήσιμα ορισμένα πράγματα. Αυτά συναρμολογούνται, δένουν με αυτά που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης» είπε ο κ. Λοβέρδος στον ΣΚΑΪ.
Όταν ψηφίζονταν οι Ποινικοί Κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στ. Κοντονής μου είπε πράγματα που δεν αποκάλυψα τότε. Σήμερα όσα μου είχε πει συναρμολογούνται με όσα λέει ο @AdonisGeorgiadi για τα χρήματα για το κόμμα του Α. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας να δώσει εξηγήσεις αντί να μιλά για «ηθική… pic.twitter.com/WIcjUTKLsi— Andreas Loverdos (@a_loverdos) July 9, 2026
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας κατήγγειλε για τον Αλέξη Τσίπρα «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο ενώ είχε προκηρύξει εκλογές στις 26 Ιουνίου τις πήγε στις 7 Ιουλίου και αν θέλει να μου κάνει μήνυση».
@protothema.gr ❗️ Όπως είπε στο Action24 «ο κ. Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο ενώ είχε προκηρύξει εκλογές στις 26 Ιουνίου τις πήγε στις 7 Ιουλίου και αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης». #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ο Ανδρέας Λοβέρδος σχολίασε και τον «ανόητο όρο», όπως είπε, του Αλέξη Τσίπρα για τον «νέο πατριωτισμό» αλλά και το ότι «πάνω-πάνω είχε την ηθική επανάσταση». «Ρε φίλε εγώ και με την εμπειρία ότι έκανα κόμμα, ξέρω πόσο κοστίζει και πόσο δυσβάσταχτο είναι όταν δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Πού βρήκε τα χρήματα για τα γραφεία στην Αμαλίας και τις εκδηλώσεις;»
Στην παρατήρηση, δε, των δημοσιογράφων ότι ο κ. Τσίπρας λέει «λίγα από τους πολλούς», ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε «δεν υπάρχουν αυτά, πρέπει να τα ξεκαθαρίσει, έσοδα-έξοδα. Όταν αυτά δεν υπάρχουν και έχεις ένα κακό ιστορικό, για να μιλήσεις για ηθική επανάσταση δεν πρέπει να μπορεί να σε ακουμπήσει κανείς πουθενά και να βρεις το θάρρος να πεις πού βρέθηκαν τα χρήματα»
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