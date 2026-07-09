Λοβέρδος: Την ημέρα που ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες το 2019, ο Κοντονής μου είπε βαριά πράγματα που σήμερα δένουν με αυτά που κατήγγειλε ο Γεωργιάδης