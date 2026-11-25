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Κωστούλας: Αποκάλυψε τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε στην Αγγλία μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό
Κωστούλας: Αποκάλυψε τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε στην Αγγλία μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό
O διεθνής επιθετικός παραχώρησε δηλώσεις σε ξένο Μέσο και αναφέρθηκε στην προσαρμογή του στην Αγγλία, ύστερα από τη μεταγραφή του στη Μπράιτον
Μία εξαιρετική σεζόν στην Αγγλία πραγματοποιεί ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο οποίος έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Premier League και να ξεχωρίσει με τη φανέλα της Μπράιτον.
Ο Έλληνας επιθετικός αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που έχουν τραβήξει την προσοχή στους «γλάρους», έχοντας καταγράψει πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 14 συμμετοχές τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Ο νεαρός φορ παραχώρησε συνέντευξη στο «Sussex World» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσαρμογή του στη νέα του ποδοσφαιρική πραγματικότητα, αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.
Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν τόσο η αλλαγή χώρας ή το αγωνιστικό επίπεδο, αλλά η διαφορετική καθημερινότητα που συνάντησε στην Αγγλία, με περισσότερες ώρες στο προπονητικό κέντρο, διαφορετικό τρόπο προπόνησης και αυξημένες απαιτήσεις.
«Η καθημερινότητα, νομίζω, ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Περνάμε πολλές ώρες στο προπονητικό κέντρο, περισσότερες από όσες είχα συνηθίσει στην Ελλάδα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη προπόνησης, διαφορετική προσέγγιση του παιχνιδιού, περισσότερες συναντήσεις και τέτοια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Έλληνας επιθετικός αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που έχουν τραβήξει την προσοχή στους «γλάρους», έχοντας καταγράψει πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 14 συμμετοχές τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Ο νεαρός φορ παραχώρησε συνέντευξη στο «Sussex World» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσαρμογή του στη νέα του ποδοσφαιρική πραγματικότητα, αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.
Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν τόσο η αλλαγή χώρας ή το αγωνιστικό επίπεδο, αλλά η διαφορετική καθημερινότητα που συνάντησε στην Αγγλία, με περισσότερες ώρες στο προπονητικό κέντρο, διαφορετικό τρόπο προπόνησης και αυξημένες απαιτήσεις.
«Η καθημερινότητα, νομίζω, ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Περνάμε πολλές ώρες στο προπονητικό κέντρο, περισσότερες από όσες είχα συνηθίσει στην Ελλάδα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη προπόνησης, διαφορετική προσέγγιση του παιχνιδιού, περισσότερες συναντήσεις και τέτοια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Interview with Charalampos Kostoulas #BHAFC - Adapting to longer training sessions and team meetings - Love for James Milner - His relationship with Fabian Hurzeler - Stefanos Tzimas return https://t.co/8rJjj9ScGB— Derren Howard (@DerrenHoward01) November 25, 2026
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