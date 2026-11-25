Εκατοντάδες προϊόντα με εκπτώσεις έως και -50% στη Black Friday της IKEA γίνονται η αφορμή για νέες ιδέες, μικρές ανανεώσεις και λύσεις που ίσως δεν είχες σκεφτεί.
Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, σε επίθεση με drones στο Σουδάν
Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, σε επίθεση με drones στο Σουδάν
Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό 15 ανθρώπων - Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, τα drones προέρχονταν από τη γειτονική Αιθιοπία
Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση drones, που αποδίδεται στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλη του νοτιοανατολικού Σουδάν, δήλωσαν σήμερα ιατρική πηγή και μια ΜΚΟ.
Ιατρική πηγή που ζήτησε ανωνυμία και εργάζεται στο νοσοκομείο της αλ Νταμάζιν, πρωτεύουσας του κρατιδίου του Γαλάζιου Νείλου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, σκοτώθηκαν όταν drones έπληξαν τρία γειτονικά σπίτια το βράδυ της Τρίτης».
Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό 15 ανθρώπων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Από την πλευρά της, η οργάνωση Emergency Lawyers, που τεκμηριώνει τα περιστατικά βίας στον πόλεμο στο Σουδάν, έκανε λόγο για 19 θανάτους.
Οι ΔΤΥ «έθεσαν στο στόχαστρo συνοικίες κατοικιών της Αλ Νταμάζιν με τη συνδρομή πολλών drones», δήλωσε στο AFP πηγή του σουδανικού στρατού.
Ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ, που ξέσπασε τον Απρίλιο 2023, έχει προκαλέσει περισσότερους από 200.000 θανάτους στο Σουδάν, σύμφωνα με εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η σύγκρουση έχει προκαλέσει επίσης τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.
Η βία εντάθηκε στο κρατίδιο του Γαλάζιου Νείλου, στα σύνορα με την Αιθιοπία, όπου προωθούνται οι ΔΤΥ. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι μάχες ανάγκασαν περισσότερους από 100.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Αυτή την εβδομάδα, οι παραστρατιωτικοί δήλωσαν ότι πήραν τον έλεγχο της περιοχής Νέο Φουντζ και είπαν ότι έφθασαν στην περιφέρεια της αλ Νταμάζιν, μερικές ημέρες μόλις αφότου ανακοίνωσαν την κατάληψη μιας πόλης 15 χιλιόμετρα από εκεί.
Ο στρατός δεν σχολίασε τις δηλώσεις των ΔΤΥ.
Σύμφωνα με την Emergency Lawyers, δεύτερη επίθεση έθεσε στο στόχαστρο χθες Τρίτη θερμοηλεκτρικό σταθμό στην πόλη Ροζέιρες, στο ίδιο κρατίδιο, «απειλώντας να προκαλέσει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή».
Ιατρική πηγή που ζήτησε ανωνυμία και εργάζεται στο νοσοκομείο της αλ Νταμάζιν, πρωτεύουσας του κρατιδίου του Γαλάζιου Νείλου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, σκοτώθηκαν όταν drones έπληξαν τρία γειτονικά σπίτια το βράδυ της Τρίτης».
Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό 15 ανθρώπων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
At least 14 civilians were killed and 15 wounded in Rapid Support Forces (RSF) drone strikes on Ed Damazin and Roseires in Sudan's Blue Nile region, a local civil society group said, as more than 40 suicide drones targeted residential areas and military sites. https://t.co/5vgQrJZ2ZU #Sudan #BlueNile #EdDamazin #RSF #DroneAttacks— Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) November 25, 2026
Από την πλευρά της, η οργάνωση Emergency Lawyers, που τεκμηριώνει τα περιστατικά βίας στον πόλεμο στο Σουδάν, έκανε λόγο για 19 θανάτους.
Οι ΔΤΥ «έθεσαν στο στόχαστρo συνοικίες κατοικιών της Αλ Νταμάζιν με τη συνδρομή πολλών drones», δήλωσε στο AFP πηγή του σουδανικού στρατού.
Ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ, που ξέσπασε τον Απρίλιο 2023, έχει προκαλέσει περισσότερους από 200.000 θανάτους στο Σουδάν, σύμφωνα με εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η σύγκρουση έχει προκαλέσει επίσης τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.
Η βία εντάθηκε στο κρατίδιο του Γαλάζιου Νείλου, στα σύνορα με την Αιθιοπία, όπου προωθούνται οι ΔΤΥ. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι μάχες ανάγκασαν περισσότερους από 100.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Αυτή την εβδομάδα, οι παραστρατιωτικοί δήλωσαν ότι πήραν τον έλεγχο της περιοχής Νέο Φουντζ και είπαν ότι έφθασαν στην περιφέρεια της αλ Νταμάζιν, μερικές ημέρες μόλις αφότου ανακοίνωσαν την κατάληψη μιας πόλης 15 χιλιόμετρα από εκεί.
Ο στρατός δεν σχολίασε τις δηλώσεις των ΔΤΥ.
Σύμφωνα με την Emergency Lawyers, δεύτερη επίθεση έθεσε στο στόχαστρο χθες Τρίτη θερμοηλεκτρικό σταθμό στην πόλη Ροζέιρες, στο ίδιο κρατίδιο, «απειλώντας να προκαλέσει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή».
Τα δύο στρατόπεδα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο drones, που επιτρέπουν λιγότερη έκθεση των μαχητών τους.
Κατά συνέπεια, σχεδόν το 75% των αμάχων που σκοτώθηκαν φέτος στον πόλεμο, περισσότεροι από 1.630 άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους από τέτοιες επιθέσεις, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποίησε στα μέσα Νοεμβρίου ο ΟΗΕ, που υπογραμμίζει ότι ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων αμάχων είναι πιθανόν μεγαλύτερος.
Τη Δευτέρα drones έπληξαν κατοικίες και ένα κτίριο του ΟΗΕ στη σουδανική πρωτεύουσα Χαρτούμ.
Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, τα drones προέρχονταν από τη γειτονική Αιθιοπία.
Ο στρατός κατηγορεί τακτικά την Αντίς Αμπέμπα ότι υποστηρίζει τις ΔΤΥ επιτρέποντάς τους να εξαπολύουν drones από το έδαφός της, κάτι που αρνείται η Αιθιοπία.
Κατά συνέπεια, σχεδόν το 75% των αμάχων που σκοτώθηκαν φέτος στον πόλεμο, περισσότεροι από 1.630 άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους από τέτοιες επιθέσεις, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποίησε στα μέσα Νοεμβρίου ο ΟΗΕ, που υπογραμμίζει ότι ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων αμάχων είναι πιθανόν μεγαλύτερος.
Τη Δευτέρα drones έπληξαν κατοικίες και ένα κτίριο του ΟΗΕ στη σουδανική πρωτεύουσα Χαρτούμ.
Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, τα drones προέρχονταν από τη γειτονική Αιθιοπία.
Ο στρατός κατηγορεί τακτικά την Αντίς Αμπέμπα ότι υποστηρίζει τις ΔΤΥ επιτρέποντάς τους να εξαπολύουν drones από το έδαφός της, κάτι που αρνείται η Αιθιοπία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα