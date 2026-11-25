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Η συμβουλή του Ναν στον Ρογκαβόπουλο: «Η αυτοπεποίθηση σκοτώνει, μείνε έτσι», βίντεο
Η συμβουλή του Ναν στον Ρογκαβόπουλο: «Η αυτοπεποίθηση σκοτώνει, μείνε έτσι», βίντεο
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο ο Αμερικανός γκαρντ συμβούλεψε τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού, μετά τη νίκη στη Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Βαλένθια, επικρατώντας με 86-83 και φτάνοντας τις δέκα νίκες στη φετινή EuroLeague, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να υπογράφει τη νίκη με ένα απίθανο buzzer-beater.
Καθοριστική, ωστόσο, ήταν και η συνεισφορά των Κέντρικ Ναν και Νίκου Ρογκαβόπουλου, οι οποίοι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην επικράτηση του «τριφυλλιού».
Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, δύο ριμπάουντ και δύο ασίστ, ενώ ήταν εκείνος που πέτυχε το μεγάλο τρίποντο της ισοφάρισης (83-83), λίγο πριν από το νικητήριο καλάθι του συμπαίκτη του.
Από την πλευρά του, ο Ρογκαβόπουλος είχε θετική παρουσία, μετρώντας 10 πόντους, τρία ριμπάουντ και δύο ασίστ, δείχνοντας πως ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή του και βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό.
Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο ο Ναν έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στον Έλληνα συμπαίκτη του, θέλοντας να τονώσει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή του.
«Η αυτοπεποίθηση σκοτώνει. Μείνε έτσι», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Αμερικανού προς τον «Ρόγκα».
Καθοριστική, ωστόσο, ήταν και η συνεισφορά των Κέντρικ Ναν και Νίκου Ρογκαβόπουλου, οι οποίοι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην επικράτηση του «τριφυλλιού».
Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, δύο ριμπάουντ και δύο ασίστ, ενώ ήταν εκείνος που πέτυχε το μεγάλο τρίποντο της ισοφάρισης (83-83), λίγο πριν από το νικητήριο καλάθι του συμπαίκτη του.
Από την πλευρά του, ο Ρογκαβόπουλος είχε θετική παρουσία, μετρώντας 10 πόντους, τρία ριμπάουντ και δύο ασίστ, δείχνοντας πως ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή του και βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό.
Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο ο Ναν έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στον Έλληνα συμπαίκτη του, θέλοντας να τονώσει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή του.
«Η αυτοπεποίθηση σκοτώνει. Μείνε έτσι», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Αμερικανού προς τον «Ρόγκα».
"Confidence kills… Stay confident." 🥶☘️ Big buckets on the court, short interviews off it… 🤣 No long speeches needed after a win like that. Few words, straight to the point! 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/ucnIUvj0rA— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 25, 2026
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