Ο σκύλος του κυνηγού στο Ντράφι επέζησε από την πτώση στη χαράδρα και δεν έφυγε από το πλευρό του - «Ήταν κοντά του όλη τη νύχτα»

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί - Ο 78χρονος είχε πάει για κυνήγι και όταν δεν επέστρεψε και οι συγγενείς του δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, ειδοποίησαν τις Αρχές