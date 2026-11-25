Ο σκύλος του κυνηγού στο Ντράφι επέζησε από την πτώση στη χαράδρα και δεν έφυγε από το πλευρό του - «Ήταν κοντά του όλη τη νύχτα»
Ο σκύλος του κυνηγού στο Ντράφι επέζησε από την πτώση στη χαράδρα και δεν έφυγε από το πλευρό του - «Ήταν κοντά του όλη τη νύχτα»
Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί - Ο 78χρονος είχε πάει για κυνήγι και όταν δεν επέστρεψε και οι συγγενείς του δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, ειδοποίησαν τις Αρχές
Δίπλα στον 78χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στο Ντράφι παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ο σκύλος του, ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει από την πτώση του οχήματος.
Η αντιδήμαρχος Πεντέλης και εθελόντρια πυροσβέστης, Μερόπη Καπετανοπούλου, περιέγραψε την εικόνα του ζώου, το οποίο κατάφερε να βγει από το τρέιλερ και παρέμεινε κοντά στον ιδιοκτήτη του μέχρι τον εντοπισμό του από τις Αρχές.
«Το σκυλάκι ήταν συγκινητικό, ήταν κοντά του όλη τη νύχτα. Βγήκε από το τρέιλερ, κατάφερε να ζήσει και ήταν κοντά του συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, η ίδια επισήμανε ότι δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. «Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες, ο δρόμος είναι στενός, μπορεί να έπεσε, κυκλοφορούν και διάφορα άγρια ζώα, ίσως συνέβη εκεί κάτι», δήλωσε.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 78χρονος έφυγε χθες το μεσημέρι από το σπίτι του, ενημερώνοντας τους οικείους του ότι θα πήγαινε για κυνήγι στο Ντράφι.
Όταν, όμως, δεν επέστρεψε και οι συγγενείς του δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, ο γιος του ειδοποίησε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του.
Έπειτα από ολονύχτιες έρευνες, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός περίπου στη μία το μεσημέρι, μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε καταλήξει σε χαράδρα.
Δείτε βίντεο από το σημείο όπου εντοπίστηκε ο 78χρονος:
Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, η ομάδα χειρισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΟΣμηΕΑ), καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας και διάσωσης.
Η αντιδήμαρχος Πεντέλης και εθελόντρια πυροσβέστης, Μερόπη Καπετανοπούλου, περιέγραψε την εικόνα του ζώου, το οποίο κατάφερε να βγει από το τρέιλερ και παρέμεινε κοντά στον ιδιοκτήτη του μέχρι τον εντοπισμό του από τις Αρχές.
«Το σκυλάκι ήταν συγκινητικό, ήταν κοντά του όλη τη νύχτα. Βγήκε από το τρέιλερ, κατάφερε να ζήσει και ήταν κοντά του συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, η ίδια επισήμανε ότι δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. «Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες, ο δρόμος είναι στενός, μπορεί να έπεσε, κυκλοφορούν και διάφορα άγρια ζώα, ίσως συνέβη εκεί κάτι», δήλωσε.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 78χρονος έφυγε χθες το μεσημέρι από το σπίτι του, ενημερώνοντας τους οικείους του ότι θα πήγαινε για κυνήγι στο Ντράφι.
Είχε φύγει από το σπίτι του για κυνήγι
Όταν, όμως, δεν επέστρεψε και οι συγγενείς του δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, ο γιος του ειδοποίησε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του.
Έπειτα από ολονύχτιες έρευνες, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός περίπου στη μία το μεσημέρι, μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε καταλήξει σε χαράδρα.
Δείτε βίντεο από το σημείο όπου εντοπίστηκε ο 78χρονος:
Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, η ομάδα χειρισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΟΣμηΕΑ), καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας και διάσωσης.
Οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό του 78χρονου από το όχημα, ενώ διέσωσαν και τον σκύλο του.
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