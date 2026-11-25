Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο από κοινού, κατά συρροή, ενώ δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό





Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο από κοινού, κατά συρροή, ενώ δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε η ποινή φυλάκισης να είναι δύο έτη για κάθε ανήλικο τέκνο, τονίζοντας ότι εγκατέλειψαν τα παιδιά μόνα, αβοήθητα και απροστάτευτα μέσα στο διαμέρισμα.







«Είχα αιμορραγία και πόνους», είπε, υποστηρίζοντας ότι έφυγαν από το διαμέρισμα με τον σύντροφό της με σκοπό να φτάσουν στο Ιπποκράτειο. «Πονούσα και δεν κοιτούσα το ρολόι, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν», είπε, ενώ σε ερώτηση της εισαγγελέως γιατί δεν κάλεσαν ασθενοφόρο απάντησε: «Δεν μου έκοβε γιατί ήμουν αναστατωμένη. Πονούσα πολύ και δεν ήξερα τι να κάνω».



Πάντως, από τα ιατρικά έγγραφα που είναι σε γνώση του δικαστηρίου φαίνεται πως δεν επιβεβαιώθηκαν, μέχρι στιγμής, οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων περί αποβολής και αιμορραγίας.







«Από το διαμέρισμα φύγαμε στις 10 το βράδυ, όχι στις 17:30 που λένε οι αστυνομικοί. Μπήκαμε στο αστικό λεωφορείο και αιμορραγούσε. Κατεβήκαμε και κάλεσα έναν φίλο μας να μας πάρει. Γυρίσαμε να πάρουμε τα παιδιά και οι αστυνομικοί ήταν ήδη εκεί. Είδα το έμβρυο που απέβαλε, το έπιασα με το χέρι μου. Είχε αιμορραγία. Τρελάθηκα. Τι να σκεφτώ, τα παιδιά που κοιμόντουσαν ή τη γυναίκα μου; Δεν σκέφτηκα το ασθενοφόρο», ισχυρίστηκε.



«Το σημαντικό και το κρίσιμο είναι η τύχη των παιδιών», σημείωσε ο Γιώργος Φαρμάκης, συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων και πρόσθεσε ότι ο κίνδυνος με την αιμοραγία που διέτρεχε η μητέρα, ήταν μεγαλύτερος από το να μείνουν τα παιδιά μόνα τους στο σπίτι.



Κλείσιμο





Σε εννιά μήνες φυλάκιση, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκαν η μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνταν ότι άφησαν τα παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών, μόνα τους στο σπίτι για περισσότερες από πέντε ώρες, στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο από κοινού, κατά συρροή, ενώ δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε η ποινή φυλάκισης να είναι δύο έτη για κάθε ανήλικο τέκνο, τονίζοντας ότι εγκατέλειψαν τα παιδιά μόνα, αβοήθητα και απροστάτευτα μέσα στο διαμέρισμα.Στην απολογία της, η 22χρονη μητέρα των δύο παιδιών, με καταγωγή από τη Συρία, ισχυρίστηκε ότι ήταν έγκυος και απέβαλε, και γι’ αυτό τον λόγο έφυγε με τον σύντροφό της από το σπίτι την ώρα που τα παιδιά κοιμόντουσαν, προκειμένου να φτάσουν γρήγορα στο νοσοκομείο. Σε ερώτηση του δικαστηρίου σχετικά με τον λόγο που δεν ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ή κάποιον άνθρωπο να προσέξει τα παιδιά όσο θα έλειπαν, απάντησε ότι δεν το σκέφτηκε από την ταραχή της.«Είχα αιμορραγία και πόνους», είπε, υποστηρίζοντας ότι έφυγαν από το διαμέρισμα με τον σύντροφό της με σκοπό να φτάσουν στο Ιπποκράτειο. «Πονούσα και δεν κοιτούσα το ρολόι, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν», είπε, ενώ σε ερώτηση της εισαγγελέως γιατί δεν κάλεσαν ασθενοφόρο απάντησε: «Δεν μου έκοβε γιατί ήμουν αναστατωμένη. Πονούσα πολύ και δεν ήξερα τι να κάνω».Πάντως, από τα ιατρικά έγγραφα που είναι σε γνώση του δικαστηρίου φαίνεται πως δεν επιβεβαιώθηκαν, μέχρι στιγμής, οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων περί αποβολής και αιμορραγίας.Στην απολογία του ο 25χρονος σύντροφός της, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, ανέφερε ότι μεγάλωνε τα παιδιά μαζί με την 22χρονη, καθώς διαμένουν μαζί τον τελευταίο χρόνο.«Από το διαμέρισμα φύγαμε στις 10 το βράδυ, όχι στις 17:30 που λένε οι αστυνομικοί. Μπήκαμε στο αστικό λεωφορείο και αιμορραγούσε. Κατεβήκαμε και κάλεσα έναν φίλο μας να μας πάρει. Γυρίσαμε να πάρουμε τα παιδιά και οι αστυνομικοί ήταν ήδη εκεί. Είδα το έμβρυο που απέβαλε, το έπιασα με το χέρι μου. Είχε αιμορραγία. Τρελάθηκα. Τι να σκεφτώ, τα παιδιά που κοιμόντουσαν ή τη γυναίκα μου; Δεν σκέφτηκα το ασθενοφόρο», ισχυρίστηκε.«Το σημαντικό και το κρίσιμο είναι η τύχη των παιδιών», σημείωσε ο Γιώργος Φαρμάκης, συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων και πρόσθεσε ότι ο κίνδυνος με την αιμοραγία που διέτρεχε η μητέρα, ήταν μεγαλύτερος από το να μείνουν τα παιδιά μόνα τους στο σπίτι.

Παραμένουν στο Ιπποκράτειο τα δύο αδελφάκια Την ίδια ώρα, τα δύο αδελφάκια παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενούνται προσωρινά για λόγους προστασίας και φύλαξης και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.



Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά από καταγγελία πολίτη για κλάματα παιδιών που ακούγονταν επί αρκετή ώρα από διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους.



Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, έπειτα από συνεννόηση με εισαγγελέα, προχώρησαν στην παραβίαση της πόρτας του διαμερίσματος και εντός του σπιτιού εντόπισαν τα δύο αδελφάκια, με καταγωγή από τη Συρία, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα.



Η εικόνα που αντίκρισαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος προκάλεσε αποτροπιασμό. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr, στο πάτωμα του διαμερίσματος υπήρχαν πεταμένα ρούχα, σκουπίδια και ακαθαρσίες, ενώ το 2χρονο αγοράκι ήταν λερωμένο από την κορυφή έως τα νύχια, με έναν από τους δύο αστυνομικούς να σπεύδει να του αλλάξει την πάνα και τα ρούχα.



Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν στο σπίτι η 22χρονη μητέρα των παιδιών, υπήκοος Συρίας, και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή τους. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, μόλις το ζευγάρι αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας, αρχικά δεν προσέγγισε το διαμέρισμα.



Στο μεταξύ, έχει διαταχθεί κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, τα οποία παραμένουν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου.