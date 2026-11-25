Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν στο σπίτι η 22χρονη μητέρα των παιδιών, υπήκοος Συρίας, και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή τους. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, μόλις το ζευγάρι αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας, αρχικά δεν προσέγγισε το διαμέρισμα.Στο μεταξύ, έχει διαταχθεί κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, τα οποία παραμένουν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου.