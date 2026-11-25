Η Ευρώπη «αρπάζει» φορτία LNG από την Ασία – Πληρώνει ακριβά τον αγώνα για το φυσικό αέριο του χειμώνα
Η Ευρώπη «αρπάζει» φορτία LNG από την Ασία – Πληρώνει ακριβά τον αγώνα για το φυσικό αέριο του χειμώνα
Οκτώ δεξαμενόπλοια από τις ΗΠΑ άλλαξαν προορισμό μέσα στον Νοέμβριο, καθώς οι ευρωπαϊκές τιμές εκτοξεύονται – Στο 68% οι αποθήκες φυσικού αερίου έναντι 86% του μέσου όρου, με την Goldman Sachs να προειδοποιεί για πτώση των αποθεμάτων έως το 14%
Στον Ατλαντικό Ωκεανό εξελίσσεται μια νέα μάχη για την εξασφάλιση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), με την Ευρώπη να προσελκύει ολοένα περισσότερα φορτία που αρχικά προορίζονταν για την Ασία, προσφέροντας υψηλότερες τιμές. Καθώς οι θερμοκρασίες υποχωρούν και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται, η ευρωπαϊκή αγορά αναζητεί επειγόντως πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου, προκειμένου να περιορίσει την ταχεία εξάντληση των ήδη χαμηλών αποθεμάτων της.
Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οκτώ δεξαμενόπλοια LNG που αναχώρησαν από τις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ άλλαξαν πορεία μέσα στον Νοέμβριο, κατευθυνόμενα προς την Ευρώπη αντί της Ασίας. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων αλλαγών προορισμού από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διέκοψε τις εξαγωγές LNG του Κατάρ, αφήνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στη θέση του κυρίαρχου προμηθευτή της παγκόσμιας αγοράς.
Η σχετικά περιορισμένη ζήτηση από τις ασιατικές οικονομίες έχει επιτρέψει στην Ευρώπη να προσελκύσει περισσότερα φορτία. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή έχει υψηλό τίμημα, καθώς οι τιμές του LNG στην ευρωπαϊκή αγορά έφτασαν τον Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.
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Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οκτώ δεξαμενόπλοια LNG που αναχώρησαν από τις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ άλλαξαν πορεία μέσα στον Νοέμβριο, κατευθυνόμενα προς την Ευρώπη αντί της Ασίας. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων αλλαγών προορισμού από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διέκοψε τις εξαγωγές LNG του Κατάρ, αφήνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στη θέση του κυρίαρχου προμηθευτή της παγκόσμιας αγοράς.
Η σχετικά περιορισμένη ζήτηση από τις ασιατικές οικονομίες έχει επιτρέψει στην Ευρώπη να προσελκύσει περισσότερα φορτία. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή έχει υψηλό τίμημα, καθώς οι τιμές του LNG στην ευρωπαϊκή αγορά έφτασαν τον Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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