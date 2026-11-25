Η Ευρώπη «αρπάζει» φορτία LNG από την Ασία – Πληρώνει ακριβά τον αγώνα για το φυσικό αέριο του χειμώνα

Οκτώ δεξαμενόπλοια από τις ΗΠΑ άλλαξαν προορισμό μέσα στον Νοέμβριο, καθώς οι ευρωπαϊκές τιμές εκτοξεύονται – Στο 68% οι αποθήκες φυσικού αερίου έναντι 86% του μέσου όρου, με την Goldman Sachs να προειδοποιεί για πτώση των αποθεμάτων έως το 14%