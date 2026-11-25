Η Ντόρτμουντ ανέδειξε την ελληνική σύνδεση Καρέτσα και Τζόλη στο Λονδίνο
Η Ντόρτμουντ ανέδειξε την ελληνική σύνδεση Καρέτσα και Τζόλη στο Λονδίνο
Σε ανάρτηση με ελληνικό χρώμα προχώρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η γερμανική ομάδα, μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Άρσεναλ για το Champions League
Η αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Άρσεναλ (1-1) στο Λονδίνο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, είχε και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, με τους Χρήστο Τζόλη και Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Η γερμανική ομάδα δεν άφησε ασχολίαστη την ελληνική σύνδεση της βραδιάς και φρόντισε να την αναδείξει μέσα από μία ξεχωριστή ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο instagram.
Συγκεκριμένα, οι Βεστφαλοί δημοσίευσαν μία φωτογραφία με αναφορά στους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, συνοδεύοντάς την με τη χαρακτηριστική φράση «Ελληνική σύνδεση στο Λονδίνο».
Με αυτόν τον τρόπο, η Ντόρτμουντ έδωσε ελληνικό χρώμα στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση, αναδεικνύοντας την παρουσία των δύο διεθνών και προκαλώντας το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων.
Η γερμανική ομάδα δεν άφησε ασχολίαστη την ελληνική σύνδεση της βραδιάς και φρόντισε να την αναδείξει μέσα από μία ξεχωριστή ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο instagram.
Συγκεκριμένα, οι Βεστφαλοί δημοσίευσαν μία φωτογραφία με αναφορά στους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, συνοδεύοντάς την με τη χαρακτηριστική φράση «Ελληνική σύνδεση στο Λονδίνο».
Με αυτόν τον τρόπο, η Ντόρτμουντ έδωσε ελληνικό χρώμα στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση, αναδεικνύοντας την παρουσία των δύο διεθνών και προκαλώντας το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων.
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