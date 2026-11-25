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Η Δανία θέλει να επεκτείνει την απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας και στο δικαστικό σώμα
Η Δανία θέλει να επεκτείνει την απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας και στο δικαστικό σώμα
«Εισάγουμε τώρα κανόνες που προβλέπουν ότι οι εισαγγελείς, όπως και οι δικαστές, θα πρέπει να έχουν ουδέτερη εμφάνιση» δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Η Δανία, όπου διεξάγεται η συζήτηση για την απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας στο σχολείο, επιδιώκει να επεκτείνει το μέτρο και στο δικαστικό σώμα, ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
«Εισάγουμε τώρα κανόνες που προβλέπουν ότι οι εισαγγελείς, όπως και οι δικαστές, θα πρέπει να έχουν ουδέτερη εμφάνιση από θρησκευτικής και πολιτικής απόψεως όταν συμμετέχουν σε ακροαματικές διαδικασίες», δηλώνει σε ανακοίνωση ο Νικολάι Βάμεν.
«Αυτό αφορά κυρίως τις ισλαμικές μαντίλες, τις οποίες οι εισαγγελείς δεν θα μπορούν πλέον να φορούν στο δικαστήριο», διευκρινίζει ο υπουργός Δικαιοσύνης.
«Είναι σημαντικό να γίνει δυνατόν να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το γεγονός ότι οι εισαγγελείς ασκούν το έργο τους στις δικαστικές αίθουσες κατά αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο», επισημαίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης που προέρχεται από τις τάξεις των σοσιαλδημοκρατών.
Τον Αύγουστο 2018, νόμος που απαγόρευε την κάλυψη του προσώπου στον δημόσιο χώρο τέθηκε σε ισχύ στις σκανδιναβικές χώρες. Οποιος φορά ρούχο που του κρύβει το πρόσωπο μπορεί να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο.
Πρόσφατα, η πρωθυπουργός δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης της ισλαμικής μαντίλας στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρόταση που προωθήθηκε από την δεξιά και άκρα δεξιά.
Αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για την δυνατότητα εφαρμογής της απαγόρευσης σε μία χώρα όπου η ανεξιθρησκεία και η ελευθερία της έκφρασης έχουν θεμελιώδη αξία.
Η Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε πρόσφατα ότι κατά την άποψή της, η ισλαμική μαντίλα αποτελεί έκφραση καταπίεσης.
«Εισάγουμε τώρα κανόνες που προβλέπουν ότι οι εισαγγελείς, όπως και οι δικαστές, θα πρέπει να έχουν ουδέτερη εμφάνιση από θρησκευτικής και πολιτικής απόψεως όταν συμμετέχουν σε ακροαματικές διαδικασίες», δηλώνει σε ανακοίνωση ο Νικολάι Βάμεν.
«Αυτό αφορά κυρίως τις ισλαμικές μαντίλες, τις οποίες οι εισαγγελείς δεν θα μπορούν πλέον να φορούν στο δικαστήριο», διευκρινίζει ο υπουργός Δικαιοσύνης.
«Είναι σημαντικό να γίνει δυνατόν να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το γεγονός ότι οι εισαγγελείς ασκούν το έργο τους στις δικαστικές αίθουσες κατά αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο», επισημαίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης που προέρχεται από τις τάξεις των σοσιαλδημοκρατών.
Τον Αύγουστο 2018, νόμος που απαγόρευε την κάλυψη του προσώπου στον δημόσιο χώρο τέθηκε σε ισχύ στις σκανδιναβικές χώρες. Οποιος φορά ρούχο που του κρύβει το πρόσωπο μπορεί να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο.
Πρόσφατα, η πρωθυπουργός δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης της ισλαμικής μαντίλας στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρόταση που προωθήθηκε από την δεξιά και άκρα δεξιά.
Αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για την δυνατότητα εφαρμογής της απαγόρευσης σε μία χώρα όπου η ανεξιθρησκεία και η ελευθερία της έκφρασης έχουν θεμελιώδη αξία.
Η Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε πρόσφατα ότι κατά την άποψή της, η ισλαμική μαντίλα αποτελεί έκφραση καταπίεσης.
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