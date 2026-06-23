Ο Άνταμ Σάντλερ γιόρτασε 23 χρόνια γάμου με μία εντυπωσιακή έκπληξη στη σύζυγό του, το μήνυμα αγάπης στον ουρανό
Ο Άνταμ Σάντλερ γιόρτασε 23 χρόνια γάμου με μία εντυπωσιακή έκπληξη στη σύζυγό του, το μήνυμα αγάπης στον ουρανό
Ο ηθοποιός και η Τζάκι Σάντλερ μετρούν συνολικά 27 χρόνια κοινής πορείας - Έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες
Με έναν ιδιαίτερα ρομαντικό τρόπο επέλεξε ο Άνταμ Σάντλερ να γιορτάσει την 23η επέτειο γάμου με τη σύζυγό του, Τζάκι, κάνοντάς της έκπληξη και αφήνοντας της ένα μήνυμα αγάπης στον ουρανό.
Ο 59χρονος ηθοποιός σχημάτισε στον ουρανό τον αριθμό 23 και τα αρχικά των ονομάτων τους με μία καρδιά ανάμεσά τους, τιμώντας τα χρόνια που είναι μαζί και μοιράστηκε τη στιγμή μέσω Instagram, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Χρόνια πολλά για την επέτειό μας, αγάπη μου. Θα σε αγαπώ για πάντα».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Άνταμ Σάντλερ και η Τζάκι Σάντλερ γνωρίστηκαν το 1999 και μετρούν συνολικά 27 χρόνια κοινής πορείας. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Σάντι Μάντισον και τη Σάνι Μάντελιν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 59χρονος ηθοποιός σχημάτισε στον ουρανό τον αριθμό 23 και τα αρχικά των ονομάτων τους με μία καρδιά ανάμεσά τους, τιμώντας τα χρόνια που είναι μαζί και μοιράστηκε τη στιγμή μέσω Instagram, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Χρόνια πολλά για την επέτειό μας, αγάπη μου. Θα σε αγαπώ για πάντα».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Άνταμ Σάντλερ και η Τζάκι Σάντλερ γνωρίστηκαν το 1999 και μετρούν συνολικά 27 χρόνια κοινής πορείας. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Σάντι Μάντισον και τη Σάνι Μάντελιν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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