Η Ρίτα Γουίλσον πόζαρε τόπλες και έδειξε το τεράστιο τατουάζ στην πλάτη της

Ρίτα Γουίλσον σε φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media, δείχνοντας ένα τεράστιο τατουάζ σε σχήμα σταυρού που καλύπτει μεγάλο μέρος της πλάτης της.

ηθοποιός και τραγουδίστρια έκανε μία

Γουίλσον έδειξε τον σταυρό στη πλάτη της, καθώς και

Stranger With Age»







Τόπλες εμφανίστηκε ηΤο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ηαναδρομή σε ένα ταξίδι της, δείχνοντας στους θαυμαστές της εικόνες από την εμπειρία της. Στο πρώτο στιγμιότυπο της ανάρτησής της στο Instagram, ηένα τατουάζ που έχει στο μπράτσο της, που θυμίζει ήλιο, με γράμματα από κάτω.Η ίδια αντιμετώπισε με χιούμορ την αποκάλυψη για το τατουάζ της, συνδέοντάς την με την προώθηση του νέου τραγουδιού της «Stranger With Age». «Παράξενη όσο μεγαλώνω; Ποια; Εγώ; Το απολαμβάνω! Ποιος άλλος γίνεται πιο παράξενος όσο μεγαλώνει;» έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας ότι το κομμάτι «Stranger With Age» είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες.