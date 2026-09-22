Η Ρίτα Γουίλσον πόζαρε τόπλες και έδειξε το τεράστιο τατουάζ στην πλάτη της
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Ρίτα Γουίλσον Τόπλες Τατουάζ

Η Ρίτα Γουίλσον πόζαρε τόπλες και έδειξε το τεράστιο τατουάζ στην πλάτη της

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έδειξε στους θαυμαστές ένα μεγάλο τατουάζ σε σχήμα σταυρού που έχει στο σώμα της

Η Ρίτα Γουίλσον πόζαρε τόπλες και έδειξε το τεράστιο τατουάζ στην πλάτη της
Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ
Τόπλες εμφανίστηκε η Ρίτα Γουίλσον σε φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media, δείχνοντας ένα τεράστιο τατουάζ σε σχήμα σταυρού που καλύπτει μεγάλο μέρος της πλάτης της.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός και τραγουδίστρια έκανε μία αναδρομή σε ένα ταξίδι της, δείχνοντας στους θαυμαστές της εικόνες από την εμπειρία της. Στο πρώτο στιγμιότυπο της ανάρτησής της στο Instagram, η Γουίλσον έδειξε τον σταυρό στη πλάτη της, καθώς και ένα τατουάζ που έχει στο μπράτσο της, που θυμίζει ήλιο, με γράμματα από κάτω.

Η ίδια αντιμετώπισε με χιούμορ την αποκάλυψη για το τατουάζ της, συνδέοντάς την με την προώθηση του νέου τραγουδιού της «Stranger With Age». «Παράξενη όσο μεγαλώνω; Ποια; Εγώ; Το απολαμβάνω! Ποιος άλλος γίνεται πιο παράξενος όσο μεγαλώνει;» έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας ότι το κομμάτι «Stranger With Age» είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες.

Δείτε την ανάρτησή της


Ακούστε το «Stranger With Age»

Rita Wilson - "Stranger With Age" (Official Visualizer)

Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ

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