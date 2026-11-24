Arcadia Shipmanagement: Το υπό ελληνική σημαία νεότευκτο «Aegean Champion 2026» και το επενδυτικό πρόγραμμα των 18 πλοίων

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο της εταιρείας που ναυπηγήθηκε στην Κίνα - Ο συμβολισμός του ονόματος, η σύνδεση με την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό και οι νέες παραλαβές το 2027