Arcadia Shipmanagement: Το υπό ελληνική σημαία νεότευκτο «Aegean Champion 2026» και το επενδυτικό πρόγραμμα των 18 πλοίων
Arcadia Shipmanagement: Το υπό ελληνική σημαία νεότευκτο «Aegean Champion 2026» και το επενδυτικό πρόγραμμα των 18 πλοίων
Το πρώτο δεξαμενόπλοιο της εταιρείας που ναυπηγήθηκε στην Κίνα - Ο συμβολισμός του ονόματος, η σύνδεση με την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό και οι νέες παραλαβές το 2027
Ένα ακόμη νεότευκτο πλοίο προστέθηκε στον στόλο της Arcadia Shipmanagement. Πρόκειται για το «Aegean Champion 2026», ένα σύγχρονο δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax, χωρητικότητας 115.000 dwt, η τελετή ονοματοδοσίας του οποίου πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2026 στο ναυπηγείο Shanghaiguan της Dalian Shipbuilding Industry, στην Κίνα.
Η νέα προσθήκη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Arcadia, καθώς πρόκειται για το πρώτο δεξαμενόπλοιο στην ιστορία της εταιρείας που ναυπηγήθηκε στην Κίνα. Το πλοίο διαθέτει σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες, με έμφαση στη λειτουργική αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Στην τελετή ονοματοδοσίας παρέστησαν οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ ανάδοχος του νέου πλοίου ήταν η Μαρίνα Μανωλοπούλου, σύζυγος του Κώστα Βασιλείου, αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank.
Διαβάστε περισσότερα, δείτε βίντεο και φωτ. στο newmoney.gr
Η νέα προσθήκη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Arcadia, καθώς πρόκειται για το πρώτο δεξαμενόπλοιο στην ιστορία της εταιρείας που ναυπηγήθηκε στην Κίνα. Το πλοίο διαθέτει σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες, με έμφαση στη λειτουργική αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Στην τελετή ονοματοδοσίας παρέστησαν οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ ανάδοχος του νέου πλοίου ήταν η Μαρίνα Μανωλοπούλου, σύζυγος του Κώστα Βασιλείου, αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank.
Διαβάστε περισσότερα, δείτε βίντεο και φωτ. στο newmoney.gr
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